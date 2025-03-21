Türk Dil Kurumu'nun temelleri, 1932 yılında atılmıştır. O yıl, Türk dilinin sadeleştirilmesi ve Türkçenin yabancı etkilerden arındırılması amacıyla, Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyetin zamanla Türk Dil Kurumu'na dönüşmesiyle, kurum resmen faaliyete geçmiştir. 1936 yılında bu kuruluş, yasal bir statü kazanarak, Türk Dil Kurumu adı altında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Tren nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı tren mi, tiren mi konusundaki yazım farkı ve hangi yazımın doğru olduğu düşünülmüştür.

Tren nasıl yazılır?

Bu kelimelerin yanlış yazımı dilin doğru kullanımını zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda dilin kurallarına da aykırı olur. Türk Dil Kurumu (TDK) ise doğru dil kullanımını teşvik etmek amacıyla yazım ve dilbilgisi kurallarını belirler. Türkçede yanlış yazım örneklerinden biri de "tren" kelimesidir.

TDK'ye göre doğru yazılışı tren mi, tiren mi?

Türkçede yanlış yazım örneklerinden biri de "tren" kelimesidir. Halk arasında bazen yanlışlıkla "tiren" şeklinde yazılmakta ve söylenmektedir. Ancak TDK'ye göre doğru yazım "tren"'dir.