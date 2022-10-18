Trend Ne Demek? TDK Anlamına Göre Trend Topic Türkçesi Nedir?

Moda başta olmak üzere birçok alanda sıkça kullanılan kelimeler arasında trend kelimesi son derece popüler. Birçok farklı alanda kullanımı tercih edilen trend kelimesi her geçen gün biraz daha Türkçe dili içerisine yerleşiyor. Trend ne demek sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Trend Ne Demek?

Trend Türkçe karşılığı TDK'ya göre eğilim anlamına geliyor. İngilizce kökenli bir kelimedir. Moda dünyasında en çok öne çıkan kelimeler arasında bulunur. Birçok insanın ilgi duyduğu konu anlamına gelir. Eşyalar ya da çeşitli davranışlar için kullanılabilir.

Trend Topic Ne Demek?

Çok popüler olan konulardan bir diğeri de trend topic olmaktır. Bu kelime grubu gün içerisinde en fazla konuşulan ve ilgi duyulan anlamına gelir. Özellikle sosyal medya mecralarında çok sık kullanılır. Her geçen gün daha da fazla kişi tarafından kullanımı yaygınlaşıyor.

Trend Türkçesi Nedir?

Trend kelimesinin Türkçesi eğilimdir. Ancak bu kelime moda alanında ve sosyal medyada çok ilgi duyulan anlamına da gelir. Kişiler için moda olan ya da gündemde kalan olarak da yorumlanabilir. Eğilim gösterilen durum olarak da açıklanabilir.

TDK Sözlük Anlamı ile Trend Topic Türkçesi Nedir?

Trend topic kelimesi çok fazla kullanılmakla birlikte birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Trend kelimesinin anlamı eğilimdir. Trend topic ise sosyal medya alanlarında gün içerisinde en fazla gündeme gelen anlamını taşır.