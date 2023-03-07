Tretuvar Nedir? Tretuvar Ne İçin Yapılır, Kullanım Amaçları Neler ve Genişliği Ne Kadar Olmalı?

Mimaride tretuvar nedir sorusu için mimari kaynaklardan yararlanmanız gerekir. Söz konusu kaynaklarda tretuvar ne için yapılır sorusuna da cevap bulacaksınız. Tretuvar, karayolu ve binaların güvenliği için son derece önemlidir. Tretuvar genişliği ne kadar olmalı konusu da inşa esnasında dikkate alınmalıdır. Tretuvar ve kaldırım arasındaki fark nedir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Mimaride Tretuvar Nedir?

Tretuvar karayolunda, araç yolu ile yaya yolunu birbirinden ayırmak için yapılmış alana verilen isimdir. Söz konusu inşa, araç ve yayaların güvenli şekilde seyretmesi için yapılır. Tretuvarın yapılmasında amaç, güvenliğin sağlanmasıdır.

Tretuvar Fransızca kökenli bir sözcüktür. Kelimenin Türkçe karşılığı yürüyüş yolu, kaldırım demektir. İnşaat sektöründe bu terimin halen kullanıldığını da görebilirsiniz. Araçların kullandığı yol ile yayaların kullandığı alan arasındaki kot farkı, yayaların güvenli şekilde hareket etmesini sağlar. Şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde tretuvar yapılması zorunludur. Bina çevresinde yürüyüş yolu inşa etmek ya da binaya su girişine engel olmak için de tretuvar yapılır.

Tretuvar Genişliği Ne Kadar Olmalı?

Tretuvar inşasının karayolları yönetmeliğine uygun şekilde yapılması gerekir. Tretuvarın yüksekliği 12-15 cm arasında olmalıdır. Yürüyüş yolu ile araç yolu arasında oluşan bu kot farkı, yayaların ve araçların güvenliğini sağlamak için düşünülmüştür. Tretuvarın yapılması için herhangi bir genişlik sınırlaması yoktur. Fakat günümüzde inşa edilen tretuvarlar genellikle 1 metre genişliğinde yapılır. Özellikle yoğun trafik olan yerleşim alanlarında bu yapılarla karşılaşabilirsiniz.