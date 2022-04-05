Triaj Nedir, Triyaj Odası Ne Demek? Hastanede Sarı, Yeşil, Kırmızı Alan Ne Anlama Gelir?

Triyaj uygulaması için gerekli girişimler yapıldıktan sonra, öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler tercih edilmektedir. Bu renklerin hepsi farklı anlamlar ifade eder. Amaç hastaneye aşırı yüklemeyi engellemek ve hastaları tedavi sırasına alarak doğru uygulamalar yapabilmektir.

Triaj nedir?

Triaj, tıp alanında kullanılan bir terimdir. Hastalar için öncelik belirleme süreci olarak ifade edilmektedir. Simple Triage and Rapid Treatment kelimesinin kısaltılması şeklinde kullanılır. Özellikle hastaneye çok sayıda yaralı gelmesi halinde, çalışan ve ekipman sayısı sınırlı olması gerekçesi ile acil olan yaralıları belirlemek için kullanılır.

Triaj uygulamasında 3 renk kullanılmaktadır. Yeşil alan; ayakta başvuran ve durumu itibari ile ayakta tedavisi mümkün olan basit sağlık durumlarını ifade eder. Sarı alan; hayati tehdit barındıran orta ve uzamış dönem belirtileri olan durumları ifade eder. Kırmızı alan; Hayati önem taşıyan ve acil olarak eş zamanlı tedavi gerektiren durumlardır.

Triyaj ne demek?

Triyaj, tanım itibari ile, sağlık sektöründe önem teşkil eden bir durumu ifade etmektedir. Fransızca kökenli sözcük; ayrıştırmak, seçmek ve öncelik tanımak anlamına gelir. Doktorlar ve bu alanda eğitim alan kişiler tarafından yapılan öncelik belirleme işlemi olarak ifade edilir.

Acil Serviste Triaj Odası Ne Anlama Gelir?

Korona virüs süreci ile birlikte daha çok gündeme gelen triaj odası, hastane içinde acil servise fazla başvuru olması halinde, acil tedavi ihtiyacına göre belli sırlamaya sokmak ve hasta sayısının en düşük seviyeye indirmek amacı ile kullanılmaktadır. Burada hedeflenen, hastanın risklerini en düşük seviyeye indirmek ve verimi arttırmaktadır.

Triaj süreçleri; çok yaralanmalı kazalar sonrasında ve sağlık kapasitesi düşük olması halinde yaralanmaların ani olduğu süreçlerde devreye girer. Triajın amacı ise; yaşamın korunması, hastaneye aşırı yükleme olmasını engellemek, kaynakların korunması ve ilerde yaşanan kapasite kayıplarını önlemektir.

Triaj süreci belli kurallar ve yöntemlere tabidir. Herkes tarafından anlaşılır ve basit olması bu sürecin temelini oluşturur. Aynı zamanda tüm mağdurlara uygulanması ve her tıbbi basamakta devam etmesi gerekir.