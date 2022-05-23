Trigonometri Konu Anlatımı – Matematik Trigonometri Formülleri, Konu Anlatımı Ve Örnek Soru Çözümü

Trigonometri, müfredatta verilmeye başlanmasından itibaren her sene bir şekilde öğrencilerin önüne düşer ve öğrencileri son derece zorlar. Ancak trigonometriyi anlayan öğrenci sınavlarda trigonometri sorularını asla boş geçmeyecektir. Trigonometri de matematiğin yapı taşlarından birisidir. Sizlere bu yazımızda trigonometrinin temellerini anlatarak konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacağız. Yazının devamındaki örnek sorularla da bilginizi pekiştirebileceksiniz. Konu anlatımından sonra örnek soru çözümleri konuyu pekiştirmenizi sağlayacaktır.
Trigonometri nedir sorunun cevabını verecek olursak; trigonometri temelde üçgenlere dayanan bir konudur. Üçgenlerin açıları ve kenarları arasındaki bağıntıları konu alır. Sinüs, Cosinüs, Cotanjant ve Tanjant fonksiyonlarının üzerinden ilerlenir. Fizikte ve matematikte sürekli olarak ihtiyaç duyulan bir konudur. Hatta bu iki dalın temellerini oluşturur diyebiliriz.
Yukarıdaki şekil bir dik üçgendir. Dik açının karşısındaki kenar hipotenüs, a açısının yanındaki kenar B, b açısının yanındaki kenar A olsun.
Sina = karşı kenar / hipotenüs = A / hipotenüs
Cosa = komşu kenar / hipotenüs = B / hipotenüs
Tana = A / B
Cota = B / A
Trigonometrinin çok uzun ve derin bir konu olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle bir çok ders kitabında çok daha detaylı anlatımlara rastlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu kitapların ve trigonometri konu anlatımının PDF'lerini de internetten ücretsiz bir şekilde edinmeniz mümkün.
11. sınıf senesi trigonometri konu anlatımının oldukça detaylandırılarak yapıldığı bir senedir. Sinüs, cosinüs, tanjant ve kotanjant haricinde sekant ve kosekant da bu sene müfredata giriyor. Bu iki kavram sinüs ve cosinüs'ün çarpmaya göre tersidir.
Coseca = 1 / sina
Seca = 1 / cosa
Tek ve Çift Fonksiyonlar;
Ters Trigonometri Formülleri;
Tümler Açı ve Trigonometri Formülleri
Tümler Açı Özellikleri (Radyan Cinsinden)
Trigonometri Toplam ve Fark Formülleri
Trigonometri Yarım Açı Formülleri
Trigonometri Çarpım Ve Toplam Dönüşümleri