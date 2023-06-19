Trigonometrik Fonksiyonlar Konu Anlatımı – Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Formülleri ve Soru Çözümü

Trigonometrik fonksiyonlar konusu üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalıdır. Ters trigonometrik fonksiyonlar tanım aralığı, trigonometrik fonksiyon değerinin tersi alınarak yapılır. Kaç tane trigonometrik fonksiyon var, dediğimizde dört yarım açı formülünden ziyade iki fonksiyon daha olduğunu öğreniriz. Trigonometrik Değerler ve özdeşlikler sayesinde geometrinin trigonometri kısmında kullanılan terimler ile yarım açı formüllerine ulaşılır.

Trigonometrik Fonksiyonlar Konu Anlatımı

Trigonometride yarım açı formülleri kullanılır. Trigonometrik fonksiyonları şu şekilde sıralayabiliriz:

Sinüs: merkezi orjin olan 1 birim yarım çaplı çember üzerindeki bir noktanın y eksinine koordinatıdır. Sinüs fonksiyonu, bir dik üçgende dik olmayan bir köşeye ait "x" açısının karşı kenar uzunluğunun hipotenüs uzunluğuna oranına o açının sinüs değeri denir. Belirli bir açı ölçüsü için sinüs değerini hesaplayan fonksiyona sinüs fonksiyonu denir ve "sin x" şeklinde gösterilir. Sinüs fonksiyonunda sonuç -1'den küçük 1'den büyük olamaz. Sin (sinüs) = Karşı dik kenar uzunluğu / hipotenüs uzunluğu Sin: R -> [-1,1]

Kosinüs: merkezi orjin olan 1 birim yarım çaplı çember üzerindeki bir noktanın x eksenine koordinatıdır. Kosinüs fonksiyonu, bir dik üçgende dik olmayan bir köşeye ait "x" açısının komşu kenar uzunluğunun hipotenüs uzunluğuna oranına o açının kosinüs değeri denir. Belirli bir açı ölçüsü için kosinüs değerini hesaplayan fonksiyona kosinüs fonksiyonu denir ve "cos x" şeklinde gösterilir. Kosinüs fonksiyonunda sonuç -1'den küçük 1'den büyük olamaz. Cos (kosinüs) = Komşu dik kenar uzunluğu / hipotenüs uzunluğu Cos: R -> [-1,1]

Tanjant: merkezi orjin olan 1 birim yarım çaplı çember üzerindeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni denir. Tanjant fonksiyonu, Bir dik üçgende dik olmayan bir köşeye ait x açısının karşı kenar uzunluğunun komşu kenar uzunluğuna oranına o açının tanjant değeri denir. Belirli bir açı ölçüsü için tanjant değerini hesaplayan fonksiyona tanjant fonksiyonu denir ve "tan x" şeklinde gösterilir. Tan (tanjant) = Karşı dik kenar uzunluğu / Komşu dik kenar uzunluğu Tan: R – {(2k+1) π/2}

Kotanjant: analitik düzlemde yarıçapı 1 cm olan birim çember üzerinde a açısının ordinatıyla apsisinin oranına denir. Kotanjant fonksiyonu, Cot (kotanjant)= Komşu dik kenar uzunluğu / Karşı dik kenar uzunluğu Cot: R – {kπ}

Sekant: trigonometrik kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olarak tanımlanır. Sekant = hipotenüs uzunluğu / Komşu dik kenar uzunluğu Sec: R – {(2k+1) π/2}

Kosekant: tirigonımetrik sinüs fonksiyonunun tersi olarak tanımlanır. Cosec (kosekant) = Hipotenüs uzunluğu / Karşı dik kenar uzunluğu Cosec: R – {kπ}



Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Formülleri ve Soru Çözümü

Trigonometrik fonksiyonların tersli başına "arc" ifadesini alır. "arc"'lı ifadelerin sonucu bir açıdır. Ters trigonometrik fonksiyonları şu şekilde açıklayabiliriz: