Troposfer Nedir? Atmosferin Katmanlarından Troposfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Troposfer nedir insanlığı yakından ilgilendiren bir sorudur. Bu soru havanın katmanlara ayrıldığını ve bu noktada Troposfer özellikleri neler kısmını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu katmanın dünya ile arasındaki ilişki Troposfer kaçıncı katman özelliğinde gizlidir. Özelliğin açığa çıktığı süreçte Troposfer kaç km olduğu hakkında da tahminler oluşacaktır. Bilimsel kısma kayılarak Troposfer neyden oluşur ve Troposferi oluşturan unsurlar nelerdir sorularına yer verilecektir.

Troposfer Nedir?

Dünyaya bilimsel bakış açısından yaklaştığımızda katmanlara ayrıldığı sonucuna varırız. Her katmanın kendine özgü özellikleri vardır. Her katmanın oluştuğu bir madde vardır. Aynı durum dünya dışı bir konuda da geçerlidir. Hava da katmanlara ayrılır. Her katmanında farklı özellikler vardır. Aslında bu durum dünya atmosferinin katmanlara ayrılması durumudur. Bu katmanlar 5 tanedir. Her birinin ismi olduğu gibi barındırdığı özellikler de farklıdır. Troposfer katmanı için dünyaya en yakın olan katman diyebiliriz. Çünkü troposfer katmanı genelde bu özellik ile bilinir.

Atmosferin Katmanlarından Troposfer Özellikleri Neler?

Atmosferin katmanları 5 tanedir. Bu katmanları anlatmaya başlarken troposferden başlamamız doğru olandır. Çünkü troposfer dünyaya en yakın katmandır. Diğer katmanlar troposfer katmanın üstünde yer alır. Örneğin bir uzay yolcuğunda yukarı doğru hızla giderken ilk geçeceğiniz katman troposfer olacaktır. Bu katmanın özellikleri ise bilimsel bir zeminde anlatılacak yapıdadır.

Troposfer Katmanının Özellikleri

Troposfer katmanın diğer katmanlara göre farklı özelliği vardır. İlk olarak daha öncede bahsedildiği gibi dünyaya yani yer yüzüne en yakın katman troposfer katmanıdır.

Troposfer katmanı mevsimsel özelliklerden etkilenen bir katmandır. Dolayısıyla mevsim değiştikçe kendisinin bazı nitelikleri de değişecektir.

Troposfer katmanında sıcaklık düşer. Daha doğrusu yer yüzünden bu katmana doğru ilerledikçe hava sıcaklığının düştüğünü gözlemleyeceksiniz.

Havada gazların olduğu kanıtlanmış bir şeydir. Söz konusu troposfer katmanı olunca bu katmanda gaz yoğunluğunun çok daha fazla olduğu söylenebilir.

Troposfer Katmanı Kaçıncı Katmandır?

Atmosferin toplamda 5 katmanı olduğu teorisinden yola çıkarsak troposferin atmosferin ilk katmanı olduğunu söyleyebiliriz. Yani troposfer atmosfer katmanında 1. Katman olma özelliğine sahiptir.

Troposfer Katmanı Kaç Kilometredir?

Atmosfer katmanlarının uzunluğundan, yer yüzüne olan temasından bahsederken kilometre hesabı yapmak ve bu şekilde ifade etmek en doğrudur. Dünyanın şekli dolayısıyla bulunduğunuz konuma göre troposfer katmanın kaç km olduğu da değişecektir. Fakat hem genel hem de ekvator ve kutupları hesaba katarak ayrı ayrı rakamlar verilebilir.

Troposferin kaç km olduğu 8 – 14 km arasında değişmektedir.

Ekvator üzerinde troposfer katmanı 16 – 17 kilometredir.

Kutuplar üzerinde troposfer katmanı 9 – 10 kilometredir.

Troposfer Katmanını Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Bu bölümde troposfer katmanını oluşturan unsurlar hakkında direkt oran verilecektir.

Troposfer içerisindeki havanın %78'i nitrojendir.

Troposfer içerisindeki havanın %21'i oksijendir.

Troposfer içerisindeki havanın %1'i ise argon, su buharı ve karbondioksittir.