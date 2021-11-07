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Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:36 Son Güncelleme: 7.11.2021 09:36

TÜBİTAK Açılımı Nedir? TÜBİTAK’ın Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

TÜBİTAK Açılımı Nedir? TÜBİTAK’ın Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

Türkiye’de bulunan, bilim ve teknoloji için en önemli kurumlardan bir tanesi TÜBİTAK olarak karşımıza çıkar. Kurulduğu günden bu yana pek çok başarılı bilimsel araştırmaya imza atan bit kurum olarak karşımıza çıkan TÜBİTAK hakkında vatandaşlarımız bazı soruların yanıtlarını internet üzerinden araştırmaktadır. Sorular arasında TÜBİTAK’ın açılımı ve görevleri de yer alır.

TÜBİTAK 19 Temmuz 1963 yılında Cemal Gürsel'in talimatları ile kurulan bir kuruluştur. O zamandan bugüne kadar ismi birkaç defa değişmiş fakat amacı hep aynı kalmıştır. TÜBİTAK'ı amacı Türkiye'de bulunan bilimsel araştırmalara öncelik etmek ve dünya üzerinde bulunan bilimsel araştırmaları takip etmektir.

TÜBİTAK Açılımı Nedir?

Özellikle ortaokul ve lise çağında bulunan öğrencilerin sıkça duyduğu ilgili projeler yürüttüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşlarından bir tanesi olan TÜBİTAK hakkında merak edilen pek çok sorudan bir tanesi TÜBİTAK kısaltmasının açılımıdır. TÜBİTAK kısaltmasının merak edilen açılımı karşımıza "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" şeklinde çıkmaktadır.

TÜBİTAK Nedir?

TÜBİTAK yani uzun ismi ile "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye içerisinde bilim ve teknolojiyi özendirme, yönlendirme ve popülerleşmesini amaçlayan bir kurumdur. Bu kurum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruşlarından bir tanesidir. Ayrıca özel hukuk hükümlerine sahiptir. Bu kuruluş 17 Temmuz 1963 yılında Cemal Gürsel tarafından kurulan, hükümet için danışmanlık yapılması, milli bilim politikasında rehberlik etmesi amacı ile "Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu" olarak kurulmuştur. Daha sonra ismi 2005 yılında "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" halini almıştır. TÜBİTAK'ın merkezi Ankara olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde özellikle çocuklar için yayınlattığı dergiler ile sık sık anılan TÜBİTAK sadece çocuklar için değil pek çok yaş grubundan insanlar için dergiler çıkarmıştır.

TÜBİTAK'ın Görevleri Nedir?

TÜBİTAK' kurulduğu tarihten itibaren pek çok kurum tarafından kendisine verilen pek çok görevi bulunmaktadır. Bu görevler şu şekildedir:

  • Bilim ve teknoloji ile ilgili Araştırma- Geliştirme çalışmaları yapmak.
  • Türkiye'nin belirlemiş olduğu bilim ve teknoloji politikasını takip etmek ve bu politikayı uygulamak.
  • Sanayi alanında araştırma yapmak. Teknoloji ile ilgili geliştirilebilecek konularda yenilikler yapmak. Sanayi kuruluşlarına üretim alanlarında destek vermek ve onlar için projeler geliştirmek.
  • Uluslararası araştırmaları ve uluslararası gelişmeleri takip etmek.
  • Geleceği bilim insanlarını keşfetmek ve onlar için destek sağlamak.
  • İcat ve buluşları değerlendirmek ve bunları topluma kazandırmak.
  • İnsanları bilime teşvik etmek için seminerler, konferanslar düzenlemek.
  • Bilim ve teknoloji alanlarında dergi ve kitaplar yayınlamak.
  • Uluslararası bilim ve teknoloji kurumlarıyla işbirliği yapmak ve bunlar içerisinde çalışmalar yapmak.

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TÜBİTAK Açılımı Nedir? TÜBİTAK’ın Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?
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