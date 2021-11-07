TÜBİTAK Açılımı Nedir? TÜBİTAK’ın Açılımı Ve Görevleri Nelerdir?

TÜBİTAK 19 Temmuz 1963 yılında Cemal Gürsel'in talimatları ile kurulan bir kuruluştur. O zamandan bugüne kadar ismi birkaç defa değişmiş fakat amacı hep aynı kalmıştır. TÜBİTAK'ı amacı Türkiye'de bulunan bilimsel araştırmalara öncelik etmek ve dünya üzerinde bulunan bilimsel araştırmaları takip etmektir.

TÜBİTAK Açılımı Nedir?

Özellikle ortaokul ve lise çağında bulunan öğrencilerin sıkça duyduğu ilgili projeler yürüttüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşlarından bir tanesi olan TÜBİTAK hakkında merak edilen pek çok sorudan bir tanesi TÜBİTAK kısaltmasının açılımıdır. TÜBİTAK kısaltmasının merak edilen açılımı karşımıza "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" şeklinde çıkmaktadır.

TÜBİTAK Nedir?

TÜBİTAK yani uzun ismi ile "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye içerisinde bilim ve teknolojiyi özendirme, yönlendirme ve popülerleşmesini amaçlayan bir kurumdur. Bu kurum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruşlarından bir tanesidir. Ayrıca özel hukuk hükümlerine sahiptir. Bu kuruluş 17 Temmuz 1963 yılında Cemal Gürsel tarafından kurulan, hükümet için danışmanlık yapılması, milli bilim politikasında rehberlik etmesi amacı ile "Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu" olarak kurulmuştur. Daha sonra ismi 2005 yılında "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" halini almıştır. TÜBİTAK'ın merkezi Ankara olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde özellikle çocuklar için yayınlattığı dergiler ile sık sık anılan TÜBİTAK sadece çocuklar için değil pek çok yaş grubundan insanlar için dergiler çıkarmıştır.

TÜBİTAK'ın Görevleri Nedir?

TÜBİTAK' kurulduğu tarihten itibaren pek çok kurum tarafından kendisine verilen pek çok görevi bulunmaktadır. Bu görevler şu şekildedir: