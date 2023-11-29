TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal Kıbrıslı Ai. Prof. DUX’la tanıştı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KKTC'de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Yakın Doğu Üniversitesini ziyaret etti. Ziyaretinde, KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'i test eden Prof. Dr. Mandal, yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX başta olmak üzere üniversitesinin yürüttüğü araştırma ve projelerle ilgili detaylı bilgiler aldı.

GÜNSEL test sürüş alanında gerçekleştirdiği sürüşte Prof. Dr. Mandal'a Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışişleri Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcilerinin de eşlik ettiği Prof. Dr. Hasan Mandal, Yakın Doğu Üniversitesi'nde ders başı yapan ve yapay zekanın eğitimde kullanıldığı dünyadaki sayılı örneklerden olan Ai. Prof. DUX'la da tanıştı.

Ai. Prof. DUX'ı geliştiren Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü'nün Müdürü Prof. Dr. Fadi Al-Turjman'dan bilgiler alan Prof. Dr. Hasan Mandal, Yakın Doğu Üniversitesi'nde geliştirilen pek çok proje ile ilgili de bilgilendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında KKTC'de görüşmelerde bulunduğunu ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.Mandal, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC'nin yerli ve milli otomobili de GÜNSEL'i test eden Prof. Dr. Mandal, "Biz de yapabiliriz bilinciyle başlatılan bu başarılı üretimi yerinde incelemekten gurur duydum. Bu işe heyecan duyan herkesi canı gönülden kutluyorum. Dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyen elektrikli araç alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de var olduğunu gördük. Sadece araç üretmek değil, var olan ve gelişmekte olan teknolojik dönüşüme girdi sağlamak da KKTC'nin potansiyelini ortaya koyan büyük bir göstergedir" dedi.