TÜBİTAK, ’kutup araştırmaları’ yarışması 1’incisi 3 öğrenciyi Antarktika’ya götürecek

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı'nca (BİDEB) düzenlenen '2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda Antalya İstek Okulları'ndan Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel, Zeynep İpek Yanmaz isimli lise öğrencileri ipi göğüsledi. 'Kutup Okyanuslarındaki Mikroplastik Kirliliğini Önlemek İçin Yerli ve Milli Biyoplastik Materyal Üretimi' projesi ile 1'incilik ödülüne layık görülen öğrenciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın önerisi doğrultusunda, 'Kutup Okyanuslarındaki Mikroplastik Kirliliğini Önlemek İçin Yerli ve Milli Biyoplastik Materyal Üretimi Projesi 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılmaya hak kazandı. Öğrencilere TÜBİTAK MAM KARE Müdürü ve Sefer Koordinatörü Burcu Özsoy refakat edecek. Öğrenciler yolculuk öncesi özel eğitimden geçirilecek.



'BİYOPLASTİĞİ YERİNDE TEST EDECEKLER'



Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel, Zeynep İpek Yanmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen '6'ncı Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'na katıldı. 3 öğrenci, çalıştayda sunum yaparak projeyi tanıttı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, öğrencilerin projeleriyle ilgili saha araştırması yapacağını belirterek, "Geliştirdikleri, doğada hızlıca çözünebilen biyoplastiği yerinde test etme olanağı bulacaklar. Ayrıca sefere katılacak bilim insanlarıyla birlikte vakit geçirerek, yapılan araştırmalar ve saha hakkında bilgi edinecekler. Bunun dışında Antarktika'da farklı ülkelerin bilim üslerini ziyaret edecek ve yabancı bilim insanlarıyla tanışma fırsatı yakalayacaklar" dedi.



'MEŞE PALAMUDU KULLANIP, BİYOPLASTİK FİLM SENTEZLEDİK'



Projeyi anlatan Zeynep İpek Yanmaz, "Hem dünyamızdaki hem de kutuplardaki kirliliği önlemek için meşe ağacı palamudunu kullanarak biyoplastik film sentezledik. Biyoplastik herhangi bir toksik madde içermediği için canlılara zarar vermiyor. Geleneksel plastikler 450 yılda çözülürken; bizim ürettiğimizlerimiz 45 gün gibi kısa bir sürede çözünüyor" diye konuştu. Azra Ayşe Bıçakcı da biyoplastik üretimi için mısır, buğday, pirinç gibi gıda maddeleri kullanıldığını belirterek "Bu ürünlerin sürdürülebilirlik anlamında dünya pazarında bulunması zor. Ama meşe palamudu böyle değil. Literatürde meşe palamudunun böyle bir projede ilk kez kullanılmış olması açısından da özgünlük taşıyor" dedi. (DHA)