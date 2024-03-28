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Giriş Tarihi: 28.3.2024 10:50 Son Güncelleme: 28.3.2024 11:26

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında gururlandıran başarı

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde 55. si düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmalarında büyük başarı elde ederek Erzincan'ı gururlandıran öğretmenler ve temsilci Okulların müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı ziyaret ettiler.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında gururlandıran başarı

Erzincan, Biyoloji ve Türk Dili Edebiyatı alanlarında iki birincilik, Teknoloji Tasarım alanında ikincilik ve Psikoloji alanında üçüncülük olmak üzere 4 ödülle damga vurmayı başardı.

Bu başarıda emeği geçen danışman öğretmenler Bilim Sanat Merkezinden İlhan Sahip ve Ozan Eroğlu, İpekyolu MTAL'den Tuğba Atıcı, Atatürk MTAL'inden Nurhan Güloğlu, Fatih MTAL'inden Ahmet Kavak, Fen lisesinden Hacer Taçyıldız ve Erzincan Lisesinden Pınar Korkmaz ve Okul Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın konuğu oldular.

Başarıya giden yolu ve başarı yolundaki yaşantılarını İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile paylaşan Öğretmenler, sonraki süreçte aynı gayretle öğrencilerine danışmanlık etmeye devam edeceklerini belirttiler.

İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, başarının paydaşları olan tüm idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamı dileklerini iletti.

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TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında gururlandıran başarı
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