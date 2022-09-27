Tudun Nedir? İslamiyet Öncesi Türklerde Tudun Ne Demek, Kime Denir, Günümüz Karşılığı Ne?

Tudun nedir? sorusuna cevap vermeden önce eskiden kullanılan makamlar ile günümüzdeki devlet makamlarının birebir aynı olmasa bile benzerlik gösterdiğini bilmek gerekir. Örneğin hakan konumundaki birine şu anda başkan denmektedir. Fakat arada yetki ve otorite açısından büyük farklar bulunur. İslamiyet öncesi Türklerde tudun ne demek? sorusunun yanıtı da böyledir. Tudun, eski Türklerde bir makamdır fakat günümüzdeki karşılığı olan meslek ile birebir aynı yetkilere sahip değildir. Peki, tudun kelimesinin günümüz karşılığı ne?

Tudun Nedir?

Tudun nedir? Türk milletinin pek çoğu tarihine meraklıdır. Tarihi okumayı, dinlemeyi ve araştırmayı sever. Bunu bir meslek olarak yapan küçük bir grubun yanında büyük bir kesim mesleği tarihçilik olmamasına rağmen Türk tarihini adeta bir hobi şeklinde araştırır. İslamiyet öncesi tudun ne demek? sorusunun yanıtını arayanların sayısı da bu neden dolayısıyla oldukça yüksektir. İçeriğin devamında tudun kelimesinin günümüz karşılığı ne? Sorusuna açıklamalı bir şekilde yanıt getirdik.

Tudun Ne Demek?

Tudun kelimesinin günümüz karşılığı olarak vergi müfettişi demek doğru bir tercih olabilir. Elbette her dönem için meslektaşlar söz konusu olsa bile mesleklerin yapılış şekli ve yetkileri aynı olmuyor. Eski Türklerde kullanılan kelimelerden bir tanesi olan Tudun kelimesi eski Türk topluluk ve devletlerinde vergi işleri ile ilgilenen ve vergilerin tam alınıp alınmadığını denetleyen kişi idi.

TDK sözlük anlamı devamlı olarak araştırılan Tudun, bir yetki olmanın yanında aynı zamanda eski Türkçe bir kelime olması bakımından Türk diline hakimiyet için de bilinmesi gereken bir kelimedir.

Geçmişte vergi sistemini kullanan ve Tudun görevlendiren bazı eski topluluklar Göktürkler, Eski Bulgarlar ve Avarlar idi. Tudun her toplumda aynı yetki ile kuşatılmamıştı. Bazı topluluklarda vergi toplamanın yanında imparatorluğun ya da krallık hükümetinin temsilcisi olarak da görülürdü.

Hem yönetici hem de bir diplomattı. Önemli bir kişilik olan Tudun eskinin en önemli ve büyük kişilikleri arasındaydı. Merkezde bulunan kağan ya da en tepedeki kişi her kimse Tudun o kişiden emir alır ve ona sadık kalırdı.