Tuğrul Bey Kimdir? Büyük Selçuklu Devleti’nin Kurucusu Tuğrul Bey’in Hayatı, Ölümü, Oğulları ve Savaşları

Büyük Selçuklu Devleti araştırılırken Tuğrul Bey kimdir sorusundan yola çıkılabilir. Bu sayede Tuğrul Bey dönemi özellikleri çok daha iyi anlaşılır. Tuğrul Bey'in oğulları kimdir sorusu ile devletin geleceğinin nasıl bir seyirde devam ettiğini anlayabilirsiniz. Son olarak da Tuğrul Bey nasıl öldü sorusu ile devletin kuruluşundan sonraki sürece daha bilinçli bir yaklaşım sergilenebilir. Tuğrul Bey ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevabı yazımızın devamında.

Tuğrul Bey Kimdir?

Tuğrul Bey, 995-1063 yılları arasında yaşamış, Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk ve kurucu hükümdarıdır. Oğuzlar'ın Kınık boyundan olan Selçuk Bey'in de torunudur. Babası Mikail'in savaş esnasında ölmesinden sonra Tuğrul Bey dedesinin yanında yetişmiştir. Tuğrul Bey 1025 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Altun Can Hatun ile de evlenmiştir.

Tuğrul Bey'in Savaşları

Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra Türklere yeni bir yurt aramaya başlamıştır. Bu maksatla Türkler Horosan'a göç etmişlerdir. Kardeşi Çağrı Bey'le birlikte Nişabur ve Merv kentlerini işgal etmiştir. Belh ve Buhara kentlerine de seferler düzenleyen Tuğrul Bey 1040 yılında Gazneliler ile yaptığı Dandanakan Savaşı'nı kazanmıştır. Kardeşi Çağrı Bey'i İran'a vali yapan Tuğrul Bey, düzenlediği seferlerle İran'ın da büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu topraklarına kadar uzanmasını sağlayan Tuğrul Bey'dir.

1055 yılında Abbasi Halifesinin Şiilerden kurtulmak için Tuğrul Bey'den yardım istemesi üzerine Büveyhoğulları ile savaşarak onları ağır bir mağlubiyete uğratmıştır. O dönemde Büveyhoğulları'nın hükümdarı olan El-Meliku'r Rahim esir alınarak bu devletin varlığına son verilmiştir. Bu savaş sonunda Abbasi Halifeliği'nin koruyuculuğu da Büyük Selçuklu Devleti'ne geçmiştir.

Yine aynı yıllarda Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yınal isyan etmiştir. Çok sayıda Türkmen de bu isyana katılmıştır. İbrahim Yınal ve Büveyhoğulları ile zor bir savaşa tutuşan Tuğrul Bey, bu isyanı başarı ile bastırmıştır.

Tuğrul Bey'in Oğulları

1060 yılında Fatımilerin eline geçmiş olan Bağdat, Selçuklulara bağlanmıştır. Yine aynı yıl ilk eşi hastalıktan vefat etmiştir. Eşinin cesedi o dönem Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Rey Kenti'ne defnedilmiştir. Tuğrul Bey'in ne ilk eşinden ne de sonraki eşlerinden oğlu olmamıştır. Bu nedenle kendisi vefat ettikten sonra devletin başına Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan geçmiştir.

Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde hastalanarak vefat etmiştir. Söz konusu hükümdar vefat ettiğinde 73 yaşında idi.