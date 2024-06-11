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Haberler Eğitim Haberleri Tuhaf Eş Anlamlısı Nedir? Tuhaf Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:51 Son Güncelleme: 11.6.2024 10:51

Tuhaf Eş Anlamlısı Nedir? Tuhaf Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içerisinde alışılagelmiş olayların dışındaki durumları belirtmek için kullandığımız kelime genellikle tuhaf kelimesidir. Tuhaf kelimesi şaşılan şey karşısında söylenilen sözdür. Bu gibi durumlar karşısında kullanılan tuhaf kelimesinin birçok eş anlamlısı vardır ve bu kelimeler birbirinin yerine kullanıldığı zaman anlam yönünden bir boşluk oluşturmazlar. Tuhaf kelimesinin eş anlamlısı nedir, tuhaf kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına örnekler verebiliriz.

Tuhaf Eş Anlamlısı Nedir? Tuhaf Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler dilimizi zenginleştiren ve ifadelerimizi çeşitlendirebileceğimiz kelime gruplarıdır. Bu tür kelimelerin yazılışları farklı fakat anlamları benzer veya aynıdır. Cümle içerisinde de birbirinin yerine kullanıldığında anlam olarak bir karmaşa oluşturmazlar. Bu tür kelimelere örnek olarak verilebilecek tuhaf kelimesinin birçok eş anlamlısı vardır. Tuhaf kelimesinin eş anlamlısı nedir, tuhaf kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ile ifadelerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Tuhaf Eş Anlamlısı Nedir?

Tuhaf kelimesi aşılmamış olan, şaşkınlık verici durumlar karşısında kullanılan bir kelimedir. Kelimenin eş anlamlıları da bu gibi durumlar karşından kullanılabilir. Tuhaf kelimesinin eş anlamlıları: Acayip, garip ve cins kelimeleridir.

Tuhaf Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Garip

Acayip

Cins

Tuhaf Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Son bir aydır tuhaf tuhaf olaylar yaşamaya başladı.

Garip bakışlı bir adamla konuşuyordu.

Romanın olay örgüsü çok acayip ilerliyordu.

Son zamanlarda hiç denk gelmediğim tuhaf bir hali vardı.

Aldığı kıyafetler artık ayrı bir cinsti, anlam veremiyordum.

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Tuhaf Eş Anlamlısı Nedir? Tuhaf Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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