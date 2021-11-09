Tüketim Zıt Anlamlısı Nedir? Tüketim Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Cümle içerisinde tüketim kelimesinin bazı görevleri bulunmaktadır. Bunların hemen hemen hepsi ad görevinde kullanılmaktadır. Ayrıca tüketim kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Tüketim kelimesinin anlam kapasitesine baktığımızda, karşımıza oldukça dar kapsamlı bir kelime çıkmaktadır.

TÜKETİM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Tüketim kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda, karşımıza öncelikle 2 tane anlamı bulunan bir kelime çıkmaktadır. Bu anlamlar cümle içerisinde ad görevinde ve gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Bunların haricinde tüketim kelimesi günümüzde oldukça fazla kullanılmasına rağmen anlam kapasitesi genişlememiştir. Tüketim kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Tüketmek eylemi.

Üretilen şeylerin kullanılıp harcanması, tüketilmesi.

TÜKETİM KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre tüketim kelimesinin anlam dağarcığından yukarıda bahsetmiştik. Buradan da görüldüğü gibi tüketim kelimesinin anlam özellikleri oldukça zayıftır. Buna karşılık günlük hayatta çok sık kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin anlam özelliklerinin zayıf olmasındaki bir diğer etken de tüketim kelimesinin türemiş yapılı olup diğer kökenine göre daha dar kapsamlı bir anlamı içermesidir. Bu özellikler tüketim kelimesinin anlam ilişkilerinden biri olan zıt anlama da yansımıştır. Buna göre tüketim kelimesinin zıt anlamlısı 'üretim' kelimesidir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi kavramak için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Son ayda tüketimlerimiz çok fazla olduğu için zor durumda kaldık.

Fabrikalarımızda üretimi arttırmak için son bir ayda çok büyük yatırımlar yaptık.

TÜKETİM KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Tüketim kelimesinin bazı anlam özelliklerinden yukarıda bahsetmiştik. Buradan da görüldüğü gibi tüketim kelimesi çok sık kullanılmasına rağmen etkileşimde olduğu kelime sayısı azdır. Bu bahsettiğimiz kelimeler şunlardır: