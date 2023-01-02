Tuluat Nedir? Tiyatroda Tuluat Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Tuluat nedir sorusuna cevap aranırken tiyatro alanında yapılan araştırmaları dikkate almalısınız. Söz konusu kaynaklarda tiyatroda tuluat ne demek sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Tuluat, tiyatro sanatının vazgeçilmez sanat dallarından biridir. Tulûat tekniği nedir sorusu da buradan ortaya çıkar. Tüm tiyatrocular bu sanatın inceliklerine hâkim olmalıdır. Tuluat tiyatrosu özellikleri yazımızın devamında.

Tuluat Nedir?

Sanat alanında kullanılan birçok terim vardır. Bu sanat alanlarından biri de tiyatrodur. Tiyatro sanatında yaygın olarak kullanılan terimlerin başında tuluat gelir. Tuluat, söyleminden de anlaşıldığı üzere Türkçe bir kelime değildir. Söz konusu terim Arapça tulu-at kelimesinden türeyerek dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de tuluat ile ilgili ayrıntılı açıklama yapılmıştır. Tuluat en basit tanımı ile "doğaçlama" demektir.

Daha önceden provası yapılmamış ve kendiliğinden ortaya çıkmış olan durumlara doğaçlama denir. Doğaçlamanın diğer ismi de tuluattır. Tuluat, günümüzde sıklıkla kullanılan bir terim değildir. Bunun yerine doğaçlama terimi kullanılır.

Tuluat Tiyatrosu Özellikleri

Tuluat özellikleri de merak edilen konulardan biridir. Tuluatın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Tuluat tiyatrolarında herhangi bir metin bulunmaz.

Oyunun taslak çalışması önceden yapılmıştır.

Tuluat esasında doğaçlama gelişen tiyatro türü için kullanılan bir ifadedir.

Oyuncular seyircilerin anlık tepkisine göre oyunun gidişatını değiştirebilir.

Anlatılan olayın yeri ve zamanına uygun olarak oyuncuların doğaçlama yetenekleri ön plana çıkar.

Tuluat tiyatrosunda oyuncuların eserin konusuna bağlı kalması esastır.

Oyuncular oyunda söylenmesi gereken bazı sözleri kendi isteklerine göre söylerler.

Oyuncuların oyun metnine uyma zorunluluğu yoktur.

Tiyatro oyunu çok daha serbest şekilde yürür.

Tuluat tiyatrosunun diğer bir ismi de perdeli orta oyunudur.

Tuluat tiyatrosunda oyuncular olayın örgüsünü bilirler. Oyundaki diyalogları sanatçı anlık olarak belirler. Bu sayede oyunun dinamik yapısı daha da güçlenir. Söz konusu tiyatro türü metinsiz ve sahnesiz olarak da ifade edilir.

Tuluat, bir nevi geleneksel orta oyununun batı tiyatrosuna uygun şekilde sahnelere taşınmasını ifade eder. Her ne kadar tuluat bir orta oyunu olarak da ifade edilse de orta oyunundan daha gelişmiş bir sistemle oynanır.