Tüm Bitkiler Fotosentez Yapar Mı? Hangi Bitkiler Fotosentez Yapar?

Tüm bitkiler fotosentez yapar mı sorusuna genel olarak bu konuyu derste öğrenmiş olan öğrenciler tarafından bir merakın olduğu gözlemlenmektedir. Fotosentez son derece ilginç bir eylem olduğu için bütün yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar mı sorusunun akıllara gelmesi çok normaldir. Öğrencilerde merakı arttırmak ve körüklemek için hangi bitkiler fotosentez yapar konusunu anlatırken fotosentez hakkında kritik bilgileri de akıcı bir dil ile anlattık.

Tüm Bitkiler Fotosentez Yapar Mı?

Bitkilerin pek çoğu fotosentez yapsa bile fotosentez yapmayan bitkiler de yeryüzünde mevcuttur ve sayıları hiç de az değildir. Bu fotosentez yapmayan bitkiler fotosentez ürünü olan karbonhidrat ve diğer gerekli olan besinleri kendi köklerinde bulunan haustorial adındaki özel bazı yapılar sayesinde üzerinde yaşamakta olduğu bitkiden direkt olarak alır.

Çoğunlukla parazit bitkiler şeklinde adlandırılan bu bitkilerin fotosentez yapmamasındaki sebep klorofil eksikliği veya fotosentez sisteminde mevcut bir işlev bozukluğudur.

Fotosentez yapan bitkiden o bitkinin köklerinde bulunan mantara geçen besin, oradan da parazit bitkiye aktarılır. Bunların haricinde parazit bitkilerin bazıları tamamen farklı bir kaynaktan beslenmekteyken bir bölümü hem fotosentez yapar hem de üzerinde yaşamakta olduğu bitkileri ek besin kaynağı olacak şekilde kullanır.

Bütün Yeşil Yapraklı Bitkiler Fotosentez Yapar Mı?

Bitkiler güneş enerjisini kullanır ve karbondioksit ile suyu besinlere dönüştürür. Bitkilerin üzerinde yer alan klorofil de güneş ışığını emer ve pigmentlerini besin üretimi için kullanır.

Klorofil, yalnızca yeşil yapraklı bitkilerde, yapraklarda var olan kloroplast adındaki yapılarda bulunur. Tam olarak bu sebepten dolayı da yeşil yaprağa sahip bitkiler fotosentez yapabilmektedirler. Dolayısıyla bir genelleme yapıldığında tüm yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapar denilebilir.

Fakat, yukarıda da dendiği gibi eğer bir "genelleme" durumu söz konusuysa yeşil yapraklı bitkilerin tümü fotosentez yapar demek mümkündür. Bazı özel durumlarda bitkilerin suyun altında kalan kısımları da dikkate alınırsa (bazı bitkiler su altında yaşar ya da gövdeleri su altında bulunur) bu kısımlar güneş ışığını doğrudan almadığı ve işleme sokamadığı için fotosentez yapamazlar.

Hangi Bitkiler Fotosentez Yapar?

Bütün yeşil yapraklı bitkiler (bazı istisna senaryolar dışında) fotosentez yapabilirler. Yeşil olmayan yapraklara sahip bitkiler de pigment eksikliğinden dolayı fotosentez yapamayabilirler.

Fotosentez yapan yeşil yapraklı bitkilerin de bunu yapabilmesindeki sebep güneş enerjisidir. Yeşil yaprağa sahip bitkiler güneş enerjisinden aldıkları enerjiyle organik besin oluşturur ve kendi varlıklarını sürdürürler. Fotosentez bilim konusu açıldığında en ilgi çekici başlıklardan bir tanesidir.