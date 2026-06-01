Tüm konuya çalışmayın, eksiğinizi kapatın

20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Uzmanlara göre bu kısa dönem, kritik bir toparlanma ve eksik kapatma dönemi. Özellikle bu süreçte birçok öğrencinin yaptığı en büyük hata ise tüm konuları baştan çalışmaya kalkmak. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan'a göre son haftalarda öğrencilerin "çok çalışmak" yerine "doğru yere çalışmaya" odaklanması gerekiyor. Akoğlan, bu süreç için en etkili yöntemin ise "Cerrahi Müdahale Taktiği" olduğunu söyledi. Akoğlan'ın önerdiği yöntemde öğrenci, deneme sınavı sonrası yanlış yaptığı alanları tek tek analiz ediyor. Ancak eksik çıkan konunun tamamını yeniden çalışmak yerine yalnızca hata yapılan bölüme yoğunlaşıyor. Örneğin TYT Matematik'te problem sorularında zaman kaybeden ya da AYT Fizik'te elektrostatik sorularını kaçıran bir adayın, tüm konuyu baştan bitirmesi yerine sadece o soru tipine müdahale etmesi öneriliyor. Akoğlan, "Öğrenciler son haftalarda kaynaklar arasında kayboluyor. Oysa ihtiyaç duyulan şey maraton değil, nokta atışı müdahale. Eksik olan yere kısa ama etkili dokunuşlar yapmak çok daha verimli sonuç veriyor" dedi.

'CERRAHİ MÜDAHALE' FORMÜLÜ

Yanlış yapılan sorunun çözüm videosunu izlemek

Kritik kuralı kısa not halinde yazmak

Aynı soru tipinden 4-5 soru çözmek Akoğlan'a göre son haftalarda başarıyı belirleyen en önemli unsur "kayıp net avcılığı." Uzmanlara göre özellikle integral, organik kimya, paragraf yorum soruları ve problem soruları gibi öğrencilerin sürekli ertelediği başlıklara yönelmek, son haftalarda net artışı sağlayabiliyor. Öğrenci en çok kaçtığı konuların üzerine gitmeli" ifadelerini kullandı. Akoğlan'a göre son virajda başarıyı belirleyen yalnızca bilgi değil, psikolojik dayanıklılık. Özellikle çevreden gelen "Kaç net yapıyorsun?" baskısının öğrenciyi yıprattığını belirten Akoğlan, adayların enerjilerini eksiklerini kapatmaya ayırması gerektiğini belirtti.

SINAV SAATİNDE DENEME ÇÖZÜN

Uzmanların dikkat çektiği önemli bir detay da biyolojik saat. Öğrencilerin her sabah gerçek sınav saatinde TYT veya AYT denemesi çözmesi öneriliyor. Böylece beynin sınav düzenine alıştığını belirten Akoğlan, özellikle son haftalarda uyku düzeninin korunmasının da performansı doğrudan etkilediğini söyledi.



KISA ÇALIŞMA VE ODAKLI TEKRAR

Her gün sınav saatinde deneme çözün.

Yanlış yaptığınız soru tiplerini listeleyin.

Tüm konuyu değil sadece eksiği çalışın.

En çok zorlandığınız 3 konuyu bitirin.

Eski denemelerdeki yanlış sorulara geri dönün.

Problem ve paragraf pratiğini bırakmayın.

Uzun çalışma yerine kısa ve odaklı tekrar yapın.

Sosyal baskıyı büyütmeyin, odağınızı koruyun.

Uyku düzeninizi sınav gününe göre ayarlayın.

Kısa yürüyüşlerle zihni dinlendirin.