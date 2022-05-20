Tümsek Ayna Özellikleri – Tümsek Aynada Görüntü Nasıl Oluşur, Kullanım Alanları Nelerdir?

Tümsek aynalar hem biçim hem de işlev olarak normal aynalardan farklılık gösterdiği için tümsek ayna kullanım alanları da farklılaşmaktadır. Bu durum dolayısıyla tümsek ayna ile günlük hayatta her zaman karşılaşamayız ve tümsek aynada görüntü özellikleri merak konusu olur. Tümsek Ayna Özellikleri Nelerdir? Tümsek Aynada Görüntü Nasıl oluşur, Kullanım Alanları Nelerdir? İşte detaylar…

Tümsek Ayna Özellikleri

Tümsek ayna diğer adı ile dış bükey ayna, ayna çeşitlerinden biridir. Tümsek aynanın özellikleri aşağıdaki gibidir;

Yansıtıcı yüzey kürenin dış yüzeyidir.

Nesnenin görüntüsünü geniş açı ile gösterdiği için genellikle güvenlik aynası olarak karşımıza çıkar.

Daha geniş bir görüş açısı sunar.

Geniş açıya rağmen nesnelerin boyu küçük görünür.

Tümsek Ayna Görüntü Özellikleri

Her ayna çeşidinde olduğu gibi tümsek aynalarda da görüntü özellikleri bulunmaktadır. Tümsek ayna görüntü özellikleri aşağıdaki gibidir;

Aynaya gönderilen görüntü paralel bir noktadan çıkıyormuş gibi dağılır. Dağılarak yansır.

Görüntü simetrik değildir.

Görüntü sanaldır.

Nesne aynaya yaklaştıkça görüntü büyür ama hiçbir zaman gerçek boyutuna eşit olmaz.

Görüntü düzdür.

Tümsek Ayna Kullanım Alanları

Geniş bir görüntü alınmasını sağlayan tümsek ayna çeşidinin kullanım alanları günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız nesnelerdir. İşte kullanım alanları;