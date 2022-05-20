Tümsek Ayna Özellikleri – Tümsek Aynada Görüntü Nasıl Oluşur, Kullanım Alanları Nelerdir?

Tümsek aynalar hem biçim hem de işlev olarak normal aynalardan farklılık gösterdiği için tümsek ayna kullanım alanları da farklılaşmaktadır. Bu durum dolayısıyla tümsek ayna ile günlük hayatta her zaman karşılaşamayız ve tümsek aynada görüntü özellikleri merak konusu olur. Tümsek Ayna Özellikleri Nelerdir? Tümsek Aynada Görüntü Nasıl oluşur, Kullanım Alanları Nelerdir? İşte detaylar…
Tümsek ayna diğer adı ile dış bükey ayna, ayna çeşitlerinden biridir. Tümsek aynanın özellikleri aşağıdaki gibidir;
Her ayna çeşidinde olduğu gibi tümsek aynalarda da görüntü özellikleri bulunmaktadır. Tümsek ayna görüntü özellikleri aşağıdaki gibidir;
Geniş bir görüntü alınmasını sağlayan tümsek ayna çeşidinin kullanım alanları günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız nesnelerdir. İşte kullanım alanları;