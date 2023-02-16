Tumturaklı Ne Demek? Tumturaklı Üslup İle Konuşmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Tumturaklı ne demek bilmek mi istiyorsunuz? Eğer öyleyse içeriğimiz tam size göre. Günlük hayatımızda oldukça sık karşımıza çıkan bu kelime için tumturaklı üslup ne demek diye sorabilirsiniz. İçeriğimizde bu soruların cevabıyla beraber tumturaklı eş anlamlısı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili örneklere de yer vereceğiz. Aynı zamanda tumturaklı konuşmak ne anlama gelir sorusunun cevabına da ulaşabileceksiniz. Haberimizin kalan kısmında tumturaklı ne demek sorusunun cevabına ayrıntıları ile ulaşabilirsiniz.

Tumturaklı Ne Demek?

Günlük hayatımızda oldukça sık karşımıza çıkan kelimelerden birisi tumturaklı kelimesidir. Arkadaşlarımızla sohbet ederken, televizyon programında, sosyal medyada ve okuduğumuz dergi, gazete ya da kitaplarda karşımıza çıkması oldukça muhtemel bir kelimedir. Uzun yıllardan beri dilimizde olan bir kelime olduğu için kullanımı oldukça yaygındır. Buna rağmen bu kelimenin anlamını unutmuş ya da anlamını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden karşınıza çıktığında anlamının ne demek olduğunu merak ederiz.

Tumturaklı kelimesi Farsça 'da tumturaḳ yani "ihtişam, debdebe, gösteriş" sözcüğünden alıntıdır ve Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

- (söz ve anlatım için) anlama bir şey katmayan ama kulağa hoş gelen, gösterişli.

Tumturaklı Konuşmak Ne Anlama Gelir?

Tumturaklı konuşma; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcük olup, tiyatrodaki anlamı şu şekildedir:

-Söz söylerken abartılı bir yolda konuşmak, "deklamasyon" yapmak. Cafcaflı, abartılı, yüksek tonla konuşma.

Teknik terim anlamı ise şu şekildedir:

-Sahne konuşmasının şişirme, kof biçimi. Duygu ve düşünceyle ilgisi olmadan bağıra çağıra söz söyleme.

Tumturaklı Eş Anlamlısı

Yazılışı ve okunuşu farklı olsa da tumturaklı kelimesiyle anlamı aynı olan kelime yani tumturaklı kelimesinin eş anlamlısı "gösterişli" kelimesidir.

Tumturaklı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

- Böyle bir hırs hem açıktır hem de çok tumturaklı bir şekilde uçsuz bucaksız değildir.

- Şimdi bunu söylediğime göre, önceki paragrafın tumturaklı oluşu ve kendini beğenmişliği için özür dilememe izin verin.

- Yine de, çılgınca tumturaklı konuşma anları var.

- Galeriye oynamak yok, söz jimnastiği yok, kesinlikle tumturaklı olmak yok.

- O ortaya çıktığında, halkın babası olarak selamlandı ve onları terk etmeyeceğine tumturaklı bir şekilde söz verdi; ancak vatanseverlik davasının bilinen muhalifleri toplandı, itilip kakıldı ve barınaklarının camları kırıldı.

- Fernandes, Hindistan'ı kurtardığı için ona tumturaklı bir şekilde teşekkür etti.

- Bununla birlikte, yazıları, bazıları tarafından tumturaklı konuşma ve müstehcenlik nedeniyle eleştirildi.

- Ve çalışmalarında bulduğum şey, bir çok İtalyan barok tarzı jest ve tumturaklılık.

- Ancak iddianın tumturaklı değil, alçakgönüllü olduğu hemen fark edilir.

- Dünyayı vaat eden bir hükümet tarafından - harika ifadeler ve tumturaklı bir dil - kendilerini çok hayal kırıklığına uğratmış hissediyorlar.

- Pekin o sırada tumturaklı sözler verdi.

- Birçokları için Shakespeare, gerçeküstü karakterleri ve tumturaklı olay örgüsü ve diyaloglarıyla neredeyse Hint mitolojisi gibidir.

- Avrupa'nın geleceği hakkında tumturaklı konuşmalar yapan siyasetçilerin bir kısmı, tarihi yalnızca Hitler, Stalin ve Soğuk Savaş'a kadar biliyor gibi görünüyor.

- Oldukça tumturaklı bir tavırla editörlerin önsözünü kopyalıyor.

- Otelin bulunduğu tumturaklı bina, 1909'dan beri şehrin simgesi olmuştur ve neo-klasik bir cephesi, girişinin üzerinde yükselen uzun, şişman sütunları ile etkileyicidir.

- On dokuzuncu yüzyıl okuyucularının zevkine göre, ifadeler tahmin edilebileceği gibi tumturaklıydı.

- Güzel sanatların beş dalı olduğu ve bunların en büyüğünün şekerlemecilik olduğu şeklindeki tumturaklı iddiası meşhurdur.

- Diğer tüm yazarların kullandığı araçları, tumturaklı metaforları, betimlemeleri kullanabilirim ama okuyucuya herhangi bir iyilik yaptığımı düşünmüyorum.

- İtalyan sinemasıyla aynı tumturaklı gelenekte, imgelem, ruh halini belirlemede ve karakterlerin gizli psikolojisini yansıtmada çok önemlidir.

- Tumturaklı açıklamalar yapma alışkanlığı olduğunu anlamalısınız.

- Elie meşgul bir adam ve böylesine tumturaklı saçmalıklara ayıracak vakti yok.