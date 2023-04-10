Tümülüs Nedir? Tümülüs Mezarların İçinde Ne Var, Neden Açılmıyor?

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Tümülüs Nedir?

Tümülüs, tarihi çok eski dönemlere dayanan tepe ve tepecik içindeki mezar yapılarına verilen isimdir. Eski dönemlerde yaşayan önemli kişiler ve onların aileleri Tümülüs içinde onlar için hazırlanmış mezarlara gömülürdü. Genel anlamda Tümülüsler çoklu mezarlardan oluşabileceği gibi tek mezar odası ve mücevherat odasından da oluşabilir.

Tümülüs, arazide doğal toprak yapısından farklı olarak yumurta şeklinde görülen yığıntılardır. Bu tepeler ilk olarak Gordion bölgesinde görülmüştür. Ülkemiz başta olmak üzere Amerika Kıtası, Rusya ve Orta Asya coğrafyalarında Tümülüslerin görüldüğü dikkat çeker. Bu yapılara höyük adı da verilebilir.

Tümülüsler Neden Açılmıyor?

Tümülüsler, yasal otorite tarafından koruma altına alınmış yerlerdir. Tümülüslerin olduğu bölümler 1. Derece sit alanı ilan edilir ve bu bölgelerde kazı yapılmasına izin verilmez. Günümüzde bilinçsiz kazı çalışmaları sonunda bazı Tümülüslerin açıldığı da görülür. Bu çalışmalar genellikle Tümülüs içindeki mücevheratı almak için yapılır.

Eski medeniyetlerde önemli kişiler, şahsi hazinesi ve mücevheratı ile gömülürdü. Bu nedenle tümülüsün bir odası hazine odası olarak kabul edilir. Bir oda mezar odası iken diğer oda hazine odasıdır. Dövme toprak şeklinde yapılan Tümülüsler tamamen el işçiliğidir. Tümülüsteki mezarın rahatsız edilmemesi ve hazinesinin çalınmaması için Tümülüsler tuzaklı şekilde de yapılabilir. Bu tuzaklara yakalanarak ölen kişilerin varlığı da bilinen bir gerçektir. Arkeolojik açısından çok önemli olan Tümülüslerin ülkemizin belli yerlerinde daha yoğun olduğu görülür.