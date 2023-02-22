Tuna Nehri Nerede? Tuna Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi Ülkelerden Geçer?

Tuna Nehri nerede olduğu şu şekilde ifade edilmektedir; Almanya'nın güneyinde yer alan Karaormanlar bölgesindeki Brege ve Brigach dağ ırmaklarının 678 metre kadar yukarısında olan Donaueschingen'de birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Donaueschingen'den Karadeniz'e döküldüğü Sulina limanına kadar uzunluğu tam olarak 2779 km'dir. Böylelikle akıllarda yer alan Tuna Nehri nereye dökülür sorusunun cevabı verilmiş olmaktadır. Ayrıca Avrupa'daki en büyük ikinci akarsusu Tuna nehri olarak bilinmektedir.

Tuna Nehri Nerede?

Avrupa'daki en büyük ikinci akarsu olan Tuna nehri hakkında, uzunluğu kaç kilometredir, nereden doğar ve nerelerden geçiyor gibi sorular merak merak edilmektedir. Bu sorular ve çok daha fazlası metinde yer almaktadır. Bu nehir tam olarak Almanya'nın güneyinde olan Kara Orman bölgesindeki Donaueschingen kasabası ve Brigac, Breg nehirlerinin birleşmesi sonucunda meydana gelmektedir. Tuna nehri türkiye'den geçer mi veya tam olarak hangi ülkededir bundan bahsedelim. Tuna nehri; Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Moldova olmak üzere tam olarak on ülkenin üstünden geçmektedir. Tuna nehri Almanya'dan doğmuştur. Almanya'nın güneyinde bulunan Donaueschingen kasabasından geçen iki nehrin bir araya gelmesi sonucunda oluşmaktadır. Tuna nehri adını doğduğu yerden almaktadır. Bu sebeple Tuna nehrin diğer ismi Donau olarak bilinmektedir.

Tuna Nehri Nereye Dökülür, Nereden Doğar ve Hangi Ülkelerden Geçer?

Avrupa'daki en büyük ikinci akarsu olarak bilinen Tuna nehri ile ilgili; tuna nehri nereye dökülür, nereden doğar ve nerelerden geçiyor bunları anlatmakta fayda görülmektedir. Tuna nehri Almanya'nın Donaueschingen kasabasındaki iki nehrin birleşmesi ile doğmaktadır. Tuna nehri; Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova olmak üzere toplam 10 ülkeden geçerek Karadeniz'e dökülmektedir. Nehrin en büyük kısmı ise Roma'ya ülkesinde yer almaktadır. Tuna nehri ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise uzunluğu kaç kilometredir sorusudur. Tuna nehrinin uzunluğu 2.850 kilometredir. Ayrıca nehri havzası 801.463 kilometre kare toplam alanı ile Avrupa'nın en büyük ikinci nehir havzası olarak bilinmektedir.

Uluslar arası bir öneme sahip olanTuna nehrinin özelliklerinin birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır;