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Giriş Tarihi: 23.5.2022 15:38 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:39

Tunç Uyak Nedir? Tunç Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Tunç Uyak Nedir? Tunç Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?

Dilimizin zenginliği edebiyat alanında sıklıkla karşımıza çıkar. Gelişmiş ve zengin edebiyatımızı anlamak ve hakim olabilmek için dilbilgisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmamız gerekir. Özellikle şiirlerde karşımıza çıkan uyak ya da diğer adı ile kafiye hem kafa karıştıran hem de merak edilen bir konudur. Tunç uyak ya da tunç kafiye de merak edilen uyak çeşitlerinden biridir. Peki, dil bilgisi konusunda özellikle şiirlerde karşımıza çıkan tunç uyak nedir? Bu yazımızda özellikle tunç uyak nasıl bulunur sorusunun merak edilen konularını tunç uyak örnekleri ile açıklayacağız. İşte tunç kafiye nedir sorusunun detaylı cevabı ve tunç uyak örnekleri.

Şiirler eski çağlardan beri tüm uygarlıklarda karşımıza çıkan edebi eserlerdir. İnsanların duygu ve düşüncelerini düz yazı yerine şiirle anlatması da bazı dil bilgisi kurallarının doğmasına sebep olmuştur. Uyak ya da diğer adı ile kafiye de onlardan biridir. Uyak çeşitleri içinde en çok merak edilen tunç uyak nedir ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında.

Tunç Uyak Nedir?

Tunç uyak ya da diğer adı ile tunç kafiye; Ses benzeşmelerinde uyağı oluşturan sözcüklerden birinin diğer dizedeki sözcüğün içinde tam olarak yer almasıyla karşımıza çıkan uyak çeşididir. Daha geniş bir şekilde anlatmak gerekirse bu uyak türünce sözcüklerden biri bağımsız bir sözcük iken diğer sözcük bağımsız sözcüğün hecelerinden meydana gelmiş gibi aynı anlama gelen bir sözcüktür. Bir ses benzerliğinin tunç uyak olabilmesi için iki veya daha fazla ses benzerliği olması gerekmektedir.

Tunç Uyak Örnekleri

Yukarıda tunç uyağın iki veya daha fazla ses benzerliğinden dolayı oluştuğunu söylediğimiz tunç uyağı daha iyi anlamak için cümle içinde kullanımlarına beraber bakalım. İşte bazı tunç uyak örnekleri;

1- Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

2- Sana olan sevgilimde aklıma gelmezdi ayrılık

Sensiz bu akşamda kalbim buz ama hava ılık

3- Kimi solgun, sarışın; kimi ak, kimi kara,

Kimisinin berisinden görünüyor Ankara

Tunç Uyak Nasıl Bulunur?

Tunç uyakla ilgili en büyük sorun zengin uyak ile karıştırılmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken konu tunç uyakta bir sözcüğün tamamı diğer bir sözcüğün içinde de bulunmasıdır. Yani başka bir şekilde de anlatacak olursak üçten fazla olan ses benzeşmelerinde kelimelerden biri diğerinin içinde bulunuyorsa tunç uyaktır. Yukarıda da örnek verdiğimiz gibi "aşarım, taşarım" kelimeleri güzel bir örnektir.

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Tunç Uyak Nedir? Tunç Kafiye Örnekleri Nelerdir, Nasıl Bulunur?
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