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Giriş Tarihi: 5.4.2022 15:29 Son Güncelleme: 5.4.2022 15:29

Tunceli İlçeleri: Tunceli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tunceli İlçeleri: Tunceli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Ülkemizin coğrafi yapısı göz önüne alındığında doğusunda da batısında da birçok il ile karşılaşmak mümkündür. Hem geniş bir yüz ölçümüne sahip olması hem de yerleşim alanlarının çokluğu ile ülkemizde illerin bölgesel olarak anlaşılmasında karışıklıklar meydana geliyor. Bu tür karışıklıkları gidermenin en iyi yolu da illerimizin hepsinin teker teker öğrenilmesi ve araştırılması olacaktır. 81 ilimiz içinde karşımıza çıkan Tunceli ili de kafa karışıklığına sebep olan illerimizden biridir. Peki, ülkemizin doğu Anadolu kısmında bulunan Tunceli ilimizin Tunceli merkez ilçeleri hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Buyurun yazımızda hep beraber öğrenelim.

Tunceli, ülkemizin 62 plakalı ili olarak karşımıza çıkan özellikle tarihi dokusu açısından zengin bir ilimizdir. Doğu Anadolu'da olması sebebi ile yüksek rakımlı bir yerleşim bölgesi olan Tunceli son zamanlarda arkeolojik ve tarihi kazılar ve araştırmalar sebebi ile de çok gündeme gelmektedir.

Tunceli'nin Nüfusu Kaç?

Ülkemizin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Tunceli toplam nüfusu 2022 verilerine göre 83.645 kişiden oluşmaktadır. Tunceli merkezin nüfusu ise 49.694 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tunceli İlçeleri

Merkez dahil 8 yerleşim yeri bulunan Tunceli ilinde 7 ilçe, 9 belediye, 1 belde ve 366 köy bulunmaktadır. Tunceli'nin İlçeleri ve ilçe nüfus bilgileri listemize geçelim.

  1. Tunceli İl Merkezi: Nüfusu 49.694 kişidir.
  2. Çemişgezek İlçe Belediyesi: Nüfusu 8347 kişidir.
  3. Hozat İlçe Belediyesi: Nüfusu 6891 kişidir.
  4. Mazgirt İlçe Belediyesi: Nüfusu 8430 kişidir.
  5. Nazımiye İlçe Belediyesi: Nüfusu 3599 kişidir.
  6. Ovacık İlçe Belediyesi: Nüfusu 6998 kişidir.
  7. Pertek İlçe Belediyesi: Nüfusu 11669 kişidir.
  8. Pülümür İlçe Belediyesi: Nüfusu 3760 kişidir.

Tunceli İlçeler Haritası

İlçelerin konumu ve yerleşimi ile merkeze en yakın ve en uzak olanı kavrayabilmek için Tunceli İlçeler Haritasını incelemek daha verimli olacaktır. Ovacık yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi olsa da nüfus olarak en kalabalık ilçesi Pertek ilçesidir. İşte ilçeler haritası;

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Tunceli İlçeleri: Tunceli İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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