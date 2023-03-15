Tunceli ilimiz, Türkiye'nin tarihi açıdan önemli olan şehirlerinden birisidir. Tunceli, Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 7.583 km2 dir. Tunceli'nin deniz seviyesinden yüksekliği 940 metredir ve bu ilin il plaka kodu 62 olarak karşımıza çıkar.

TUNCELİ NEREDE?

Hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden birisi olan Tunceli, Türkiye'nin yedi bölgesinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait olan bir ildir. Tunceli, bu bölgenin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. Tunceli iline sınır komşuluğu yapan illerimiz; doğu sınırında Bingöl, kuzey sınırında Erzincan, batı sınırında Malatya ve güneydoğu sınırında Elazığ ilidir.

TUNCELİ HANGİ BÖLGEDE?

Tunceli, özellikle son dönemde tarihi ile ön plana çıkan nadide şehirlerimizden birisidir. Bu şehrimiz Türkiye'nin yedi bölgesinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait olan bir ildir. Tunceli, bu bölgenin Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. Bu şehrin çevresindeki şehirler ise; Bingöl, Erzincan, Malatya ve Elazığ'dır.

TUNCELİ NÜFUSU

Tunceli, Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerindendir. Türkiye nüfus sıralamasında 80. sırada yer alır. Bu şehrin nüfusu 83.443'tür. Bu nüfusun 38.628'ini kadınlar, 44.815'ini erkekler oluşturmaktadır.

TUNCELİ İLÇELERİ

Tunceli ilinin merkez ilçe ile beraber 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: