Tundra İklimi Özellikleri - Dünyada Tundra İklimi Nerelerde Görülür, Bitki Örtüsü Nedir?

Tundra iklimi özellikleri incelendiğinde bu iklimin dünyanın belli alanlarında hakim olduğu görülebilir. Bu nedenle tundra iklimi de diğer iklim türleri kadar önemli olan iklim türleri arasında bulunur. Hem tundra iklimi bitki örtüsü hem de hava koşulları bakımından farklı özelliklere sahiptir. Tundra iklimi nerede görülür, Türkiye'de görülür mü soruları çok fazla merak edilen konulardır. Tundra iklimi nerelerde görülür, bitki örtüsü nedir sorularını sizler için araştırdık.
Tundra iklimi Kuzey Kutup Dairesi ile Güney Amerika çevrelerinde görülen iklim türlerine verilen isimdir. Kış mevsiminin çok uzun ve sert geçtiği bir iklim tipidir. Bu iklimde aynı zamanda yaz mevsimleri kısa ve serin geçer. Bu nedenle de bu iklimin hem bitki örtüsü hem de toprak yapısı tek tiptir. Bu iklimde zeminin büyük bir kısmı bataklıklar ve donmuş bir toprak yapısına sahiptir.
Dünya üzerinde tundra ikliminin görüldüğü yerler oldukça fazladır. Bu iklimin görüldüğü alanlar arasında şu yerleri saymak mümkün olabilir:
Tundra ikliminin en fazla görüldüğü yerlerdir.
Tundra iklimi kendine has özellikleri olan bir iklim türüdür. Bu iklim türünde bitki örtüsü, toprak yapısı genel olarak tek tiptir. Tundra ikliminin özellikleri hakkında şunlardan bahsetmek mümkündür:
Bunların yanında tundra ikliminin bulunduğu yerlerde ekonomik olarak faaliyetler de azdır. Nüfusun en az olduğu yerlerdir. Güneş ışınlarının gelme oranları azdır ve bu da sıcaklığın artış göstermemesine neden olur.
Tundra iklimi, Kuzey Yarım Küre'de 60 ile 70 derecelik enlemler arasında görülen bir iklim tipidir. Türkiye'nin de matematik konumu dikkate alındığında bu iklim türünün görülmediği söylenebilir. Alaska, Kuzey Kanada gibi yerlerde bu iklime sıklıkla rastlanır. Tundra toprakları da yine buralarda çok görülür. Bu topraklar Türkiye'de bulunmaz.