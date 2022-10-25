Tundra İklimi Özellikleri - Dünyada Tundra İklimi Nerelerde Görülür, Bitki Örtüsü Nedir?

Tundra iklimi özellikleri incelendiğinde bu iklimin dünyanın belli alanlarında hakim olduğu görülebilir. Bu nedenle tundra iklimi de diğer iklim türleri kadar önemli olan iklim türleri arasında bulunur. Hem tundra iklimi bitki örtüsü hem de hava koşulları bakımından farklı özelliklere sahiptir. Tundra iklimi nerede görülür, Türkiye'de görülür mü soruları çok fazla merak edilen konulardır. Tundra iklimi nerelerde görülür, bitki örtüsü nedir sorularını sizler için araştırdık.

Tundra İklimi Nedir?

Tundra iklimi Kuzey Kutup Dairesi ile Güney Amerika çevrelerinde görülen iklim türlerine verilen isimdir. Kış mevsiminin çok uzun ve sert geçtiği bir iklim tipidir. Bu iklimde aynı zamanda yaz mevsimleri kısa ve serin geçer. Bu nedenle de bu iklimin hem bitki örtüsü hem de toprak yapısı tek tiptir. Bu iklimde zeminin büyük bir kısmı bataklıklar ve donmuş bir toprak yapısına sahiptir.

Tundra İkliminin Görüldüğü Yerler

Dünya üzerinde tundra ikliminin görüldüğü yerler oldukça fazladır. Bu iklimin görüldüğü alanlar arasında şu yerleri saymak mümkün olabilir:

İskandinav Yarımadası

Avrupa kıtasının kuzeyinde yer alan kıyılar

Orta kuşak bölümünde yer alan yüksek dağlar

Krolla Adasının kuzeyinde yer ala kıyılar

Kanada'nın kuzeyindeki bölgeler

Sibirya bölgesinin kuzey tarafları

Tundra ikliminin en fazla görüldüğü yerlerdir.

Tundra İklimi Özellikleri

Tundra iklimi kendine has özellikleri olan bir iklim türüdür. Bu iklim türünde bitki örtüsü, toprak yapısı genel olarak tek tiptir. Tundra ikliminin özellikleri hakkında şunlardan bahsetmek mümkündür:

Tundra ikliminin hakim olduğu yerlerde yıllık sıcaklık farkları 60 dereceye kadar ulaşır.

Kış mevsiminde sıcaklıklar ortalama olarak -30- ve -45 derecelere kadar ulaşabilir.

En sıcak ayın yıllık ortalaması 10 dereceden fazla değildir.

Yıllık olarak ortalama yağış miktarı ise 200- 250 mm kadardır.

Yağış şekli ise kar olarak düşer.

Topraklar verimsizdir ve herhangi bir bitkinin yetişmesi için elverişli değildir. Çünkü yıl boyunca donmuş bir toprak yapısı vardır.

Yaz aylarında toprakların donmuş olan kısmın yalnızca üst tarafları çözülür. Bu da bataklıkların oluşmasına neden olur.

Tundra ikliminde bitki örtüsü çalı yosunları bulunur. Otlar da tundra bitkilerinden meydana gelmektedir.

Bunların yanında tundra ikliminin bulunduğu yerlerde ekonomik olarak faaliyetler de azdır. Nüfusun en az olduğu yerlerdir. Güneş ışınlarının gelme oranları azdır ve bu da sıcaklığın artış göstermemesine neden olur.

Tundra İklimi Nerelerde Görülür, Bitki Örtüsü Nedir?

Tundra iklimi, Kuzey Yarım Küre'de 60 ile 70 derecelik enlemler arasında görülen bir iklim tipidir. Türkiye'nin de matematik konumu dikkate alındığında bu iklim türünün görülmediği söylenebilir. Alaska, Kuzey Kanada gibi yerlerde bu iklime sıklıkla rastlanır. Tundra toprakları da yine buralarda çok görülür. Bu topraklar Türkiye'de bulunmaz.