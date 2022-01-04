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Giriş Tarihi: 4.1.2022 12:14 Son Güncelleme: 4.1.2022 12:29

Tunus Hangi Kıtada? Tunus Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Tunus Hangi Kıtada? Tunus Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Tarihi çok eski yıllara kadar dayanan bir ülke olan Tunus, 1534 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Zaman içerisinde farklı imparatorlukların eline geçen Tunus, 1574 yılında Osmanlı Devleti’nin bir eyaleti haline gelmiştir. Arap Baharı’ndan sonra çok partili sisteme geçen Tunus’un nüfusunun yüzde 99’u Müslümandır. Genel manada tarım ülkesi olan Tunus zeytin üretiminde dünyada ilk 10 ülkeden biridir. Peki, Tunus hangi kıtadadır? Tunus hangi yarım kürede yer alır?

Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke olan Tunus, dünya üzerinde önemli bir bölgede yer almaktadır. Ülkenin kurucusu ve ilk devlet başkanı Habib Burgiba olarak bilinmektedir. Tunus'un dünya üzerinde nerede olduğu da oldukça merak edilmektedir. İşte, Tunus'un hangi yarım kürede olduğu ve hangi bölgede bulunduğuna dair tüm detaylar…

Tunus hangi kıtada?

Tunus, Kuzey Afrika kıtasında bulunmaktadır. Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke olan Tunus'un komşuları ise Libya ve Cezayir'dir. Mağrip Bölgesi'nin en küçük ülkesi olan Tunus'un güney kısımlarında Büyük Sahra Çölü bulunmaktadır.

Tunus Dünya'nın hangi bölgesinde?

Tunus dünya üzerinde ekvatorun kuzey kısmında ve Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Avrupa'ya 140 km uzaklıkta bulunan ülke Sicilya Boğazı ile Avrupa'dan ayrılmaktadır.

Tunus hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Tunus Afrika kıtası üzerinde yer almaktadır. Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan ülke Mağrip Bölgesi'nin en küçük ülkelerinden biridir. Ayrıca ülkenin Avrupa kıtasına uzaklığı 140 km'dir.

Tunus hangi yarım kürede yer alır?

Tunus ekvatorun kuzeyinde, kuzey yarım kürede yer alan ülkelerden biridir. Afrika ülkelerinden biri olan Tunus'un Akdeniz'e kıyısı vardır. Ülkede konum itibari ile sıcak ve ılıman iklim görülmektedir.

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Tunus Hangi Kıtada? Tunus Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?
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