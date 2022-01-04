Tunus Hangi Kıtada? Tunus Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke olan Tunus, dünya üzerinde önemli bir bölgede yer almaktadır. Ülkenin kurucusu ve ilk devlet başkanı Habib Burgiba olarak bilinmektedir. Tunus'un dünya üzerinde nerede olduğu da oldukça merak edilmektedir. İşte, Tunus'un hangi yarım kürede olduğu ve hangi bölgede bulunduğuna dair tüm detaylar…

Tunus hangi kıtada?

Tunus, Kuzey Afrika kıtasında bulunmaktadır. Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke olan Tunus'un komşuları ise Libya ve Cezayir'dir. Mağrip Bölgesi'nin en küçük ülkesi olan Tunus'un güney kısımlarında Büyük Sahra Çölü bulunmaktadır.

Tunus Dünya'nın hangi bölgesinde?

Tunus dünya üzerinde ekvatorun kuzey kısmında ve Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Avrupa'ya 140 km uzaklıkta bulunan ülke Sicilya Boğazı ile Avrupa'dan ayrılmaktadır.

Tunus hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Tunus Afrika kıtası üzerinde yer almaktadır. Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan ülke Mağrip Bölgesi'nin en küçük ülkelerinden biridir. Ayrıca ülkenin Avrupa kıtasına uzaklığı 140 km'dir.

Tunus hangi yarım kürede yer alır?

Tunus ekvatorun kuzeyinde, kuzey yarım kürede yer alan ülkelerden biridir. Afrika ülkelerinden biri olan Tunus'un Akdeniz'e kıyısı vardır. Ülkede konum itibari ile sıcak ve ılıman iklim görülmektedir.