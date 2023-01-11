Turan Oflazoğlu Kimdir? Turan Oflazoğlu Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Turan Oflazoğlu kimdir diyenlerin, ünlü bir oyun yazarı olduğunu öğrenmeleri gerekir. Kültür ve sanata ilgi duyanlar için Turan Oflazoğlu eserleri ve oyunları neler sorusu önemlidir. Turan Oflazoğlu edebi kişiliği ile dikkat çeken bir sanatçıdır. Eserlerine ilgi duyanların, Turan Oflazoğlu hayatı hakkında merak ettikleri olabilir. Peki Turan Oflazoğlu hangi akım ve topluluğa dahil bir sanatçıdır? Turan Oflazoğlu hangi dönemde eserler vermiştir?

Turan Oflazoğlu Kimdir?

Türk oyun yazarı, eleştirmen ve şair olan Ahmet Turan Oflazoğlu, 17 Şubat 1932 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Babası bir imam olan Oflazoğlu, İkinci Dünya savaşının sona ermesinden hemen sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmış ve ortaöğretim için Vefa Lisesi'ne gitmiştir. Burada, fikirlerinden etkilendiği Nurullah Topçu ile tanışmış ve ondan felsefe dersleri almıştır. Mezun olduktan sonra ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmiş, ancak fikrini değiştirerek Edebiyat Fakültesi'nde okumaya karar vermiştir. Burada almış olduğu İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Felsefe dersleri, onun farklı bir bakış açısı kazanmasını sağlamıştır. Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra askerlik görevini yapmak için Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın tercümanı olmuştur.

Askerliğini bitirdikten sonra ise tiyatro eğitimi almak ve bu alanda çalışmalar yapmak için ABD'ye gitmiştir. Tiyatro ile ilgili bütün teknikleri öğrenmiş ve hepsini oyunlarında kullanmıştır. Yurda döndükten sonra ise Refik Ahmet Sevengil aracılığıyla TRT'de memurluğa başlamıştır. Burada yaklaşık 30 yıl boyunca çalışmış ve o süre zarfında farklı görevlerde yer almıştır. Dramaturg ile yapımcılık alanında çalışmış ve Radyo Tiyatrosu için önemli eserler kaleme almıştır.

Turan Oflazoğlu Eserleri Nelerdir?

Tiyatro oyunlarına ek olarak şiirler ve eleştiri yazıları da yazmış olan Oflazoğlu, eserlerinde oldukça yalın bir dil kullanmıştır. Oyunlarıda ise genellikle, Osmanlı tarihinde kilit rol oynayan şahısların hayatları ve önemli olayları anlatmıştır. Ek olarak, sembolik oyunlar ve köy hayatını konu alan oyunlar da yazmıştır. Turan Oflazoğlu, aynı zamanda iyi bir çevirmendir. Nietzsche, Kafka, Shakespeare ve Rilke gibi dünyaca ünlü yazarlardan, oyun yazarlarından ve filozoflardan çeviriler yapmıştır. Sanatçı, 60'lı ve 90'lı yıllar arasında çok sayıda eser vermiştir. Turan Oflazoğlu eserleri arasında ise aşağıdakiler bulunur.

Tiyatro Oyunları

Keziban-Allah'ın Dediği Olur - 1967

Deli İbrahim - 1967

IV. Murat - 1970

Sokrates Savunuyor - 1971

Elif Ana - 1980

Fatih (Bizans Düştü) - 1981

Genç Osman - 1981

Kösem Sultan - 1982

III. SelimKılıç ve Ney - 1983

Güzellik ile Aşk (Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ından) - 1986

Atatürk - 1986

Cem Sultan - 1986

Sinan - 1988

Gardiyan - 1989

Dörtbaşı Mamur Şahin Çakır Pençe - 1991

Kanunî Süleyman - 1997

Yine Bir Gülnihal - 1997

Korkut Ata - 1998

Yavuz Selim - 1999

Senaryolar

Topkapı - 1992

Mütarekeden Büyük Taarruza - 1994

Diğer Eserler

Rilke'den Seçme Şiirler - 1976

Shakespeare - 1977

Moliere - 1978

Rilke'den Duiono Ağıtları - 1979

Hölderlin'den Seçme Şiirler - 1997