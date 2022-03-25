Türemiş Fiil Nedir, Örnekleri Nelerdir? Türemiş Yapılı Fiil Konu Anlatımı

Türkçe, sondan eklemeli bir dildir. Dilimizde önemli bir yere sahip olan fiiller ise, her daim karşımıza çıkan, fark etmeden kullandığımız kavramlardır. Fiiller yapılarına göre üçe ayrılmıştır. Bunlar; basit, türemiş ve birleşik fiillerdir. Bu türlerden birisi olan türemiş fiiller, gelen eklerle beraber oluşmuş yapılar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu fiiller böylece, tek başına veya cümle içerisinde kullanmak suretiyle belli bir anlamı ortaya çıkartır. Ayrıca türemiş fiiller belli başlı ekler üzerinden ele alınır ve kullanılır. Öğrencilerin bilmesini gerektiren bu dil bilgisi konusu, sınavlarda da sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Türemiş fiil konusu, nedir veya örnekleri nelerdir soru kalıplarıyla karşımıza çıkmıştır. Bu tür fiil yapılarını bilmek, birçok konuda size avantaj sağlayacaktır.

Türemiş Fiil Nedir?

Türemiş fiiller, yapıları bakımdan ayrılan fiil türlerinden birisidir. İsim ya da eylem köklerine yapım eki getirilmek üzere oluşturulan eylemlere türemiş fiil denir. Türemiş fiil kalıplarında, birden fazla yapım eki alması üzerinden meydana gelmiştir.

Türemiş fiiller; isim soylu sözcüklerinden oluşmuş fiiller ve fiil soylu sözcüklerden oluşmuş fiiller olarak ikiye ayrılmıştır. Böylece iki farklı yöntem üzerinden türemiş fiil oluşumu gerçekleşmiştir.

Türemiş Fiil Örnekleri

Türemiş fiilleri anlamak için, farklı örneklere başvurmak gerekebilir. Bu fiiller isim veya fiil kök ve gövdeleri üzerinden ele alındığında daha çabuk kavranacaktır. Türemiş fiillerle ilgili örnekler aşağıdaki gibidir:

İsim soylu sözcükler;

Annem, patates kızartmasının yanına biber közlemiş. (köz-közlemek)

Belki geri döner diye aylarca yollarını gözledim. (göz-gözlemek)

Ben seni çok önemsiyorum. (önem-önemsemek)

Korsanlar ele geçirdikleri gemileri yağmaladı. ( yağma- yağmalamak)

Tanıştıktan hemen iki hafta sonra sözlendiler. (söz-sözlenmek)

Farklı bir ülkeye gidip, yeni bir hayata başladı. (baş-başlamak)

Son zamanlarda insanlardan iyice uzaklaştır. (uzak-uzaklaşmak)

Fiil soylu sözcükler;