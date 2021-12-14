Türeyiş Destanı Kime, Hangi Devlete Aittir? Türeyiş ve Göç Destanı Konusu Kısaca Özeti

Özellikle Türkler tarafından merak edilen ve ilgiyle araştırılan konulardan birisi hiç şüphesiz Türeyiş Destanıdır. Türeyiş Destanı konusu oldukça ilgi çekicidir. Genellikle öğrenci kişiler bu konuyu araştırsalar da yetişkin bireylerin de merak ederek araştırdıkları bir gerçektir. Yoğun olarak Türkler bu konuyu araştırsa da yabancı kişiler de Türk Destanlarını merak edip araştırırlar. En çok araştırılan destanlardan birisi ise Türeyiş Destanıdır. Türeyiş Destanı ile ilgili öğrenilmesi gereken pek çok ayrıntı vardır. Peki Türeyiş Destanı hangi devlete aittir? Türeyiş destanı ile ilgili merak edilen her şey bu yazıda...

Türeyiş Destanı Özet

Büyük Hun Hakanlarından birinin iki tane kızı varmış. Kızlarının ikisi de birbirinden güzelmiş. Öyle güzelmiş ki Hunlar, bu iki kızın da ancak ilhanlarla evlenebileceğine inanıyormuş ve bu kızların insanlar için yaratılmadığını söylüyorlarmış. Hakan da aynı şekilde düşündüğü için kızlarını insanlardan uzak tutmanın çarelerini armış. Ülkesinin en kuzey ucunda, insan ayağı az basan veya insan ayağı hiç görmeyen bir yerinde, çok yüksek bir kule yaptırmış. Kızların ikisini de bu kaleye kapattırmıştır. Ondan sonra da aklınca inandığı tanrısına yalvarmaya başlamış. Öyle bir yalvarıyormuş ve öyle yakarışlarla tanrısını çağırıyormuş ki nihayet bir gün, Hakanın kendi aklınca inandığı tanrısı dayanamamış ve bir Bozkurt şekline girip gelmiştir. Hun Hakanının kızları ile evlenmiş. Bu evlilikten birçok çocuk doğmuş; bunlara Dokuz Oğuz- On Uygur denilmiş ve bu çocukların hepsinin de sesi Bozkurt sesine benzemiş, yine bu çocuklar, birer Bozkurt ruhu taşıyarak çoğalmışlardır.

Türeyiş Destanı Hangi Devlete Ait?

Destanlar araştırılırken belki de ilk araştırılan şey destanın kime ait olduğudur. Halk arasında konuşulan Türk Destanlarından birisi Türeyiş Destanıdır. Türeyiş Destanı oldukça etkileyici bir destandır. Bu destanı okuyan çoğu insan Türeyiş Destanı Kime Ait sorusunu sormaktadır. Çünkü destanlar hangi devlete aitse ne kadar etkileyici olduğu anlaşılmaktadır. Ve destanların hangi devlete ait olduğu bilinmediği takdirde insanlar destanın tam olarak ne anlatmak istediğini de anlamayabilirler. Ondan dolayı destanlar araştırılırken hangi devlete ait olduğu da araştırılmaktadır. Türeyiş Destanı ise bir Uygun Destanıdır. Türklerin direnişlerini, ayakta kalışlarını anlatmaktadır. Türeyiş Destanını okuduktan sonra etkilenmeyen insan sayısı yok denecek kadar azdır. Çünkü gerçekten de çok etkileyici bir Türk Destanıdır.

Türeyiş Destanı Konusu

Türk Destanlarının her biri hayranlık uyandıracak şekildedir. Halk arasında en sevilen ve en çok konuşulan destanlardan birisi Türeyiş Destanıdır. Türeyiş Destanı Uygur Devletine aittir. Göktürklerin yıkılmasının ardından Türklerin tekrar ayağa kalkmasını anlatmaktadır. Bu destanda hükümdarın kızı bir bozkurt ile evlenip türemektedir. Ancak bu Bozkurt aslında tanrıdır. Tanrı, bozkurt suretine girerek Hun Hakanının kızı ile evlenmiş ve Bozkurt ruhu taşıyan çocukların dünyaya gelmesini sağlamıştır. Aynı zamanda doğan Bozkurt çocuklarının sesleri de Bozkurt sesine benzemektedir. Bu çocuklar da Bozkurt ruhu taşımaya devam ederek çoğalmışlardır.

Türeyiş ve Göç Destanı

Türeyiş Destanı Uygurlara ait bir destandır. Bu destanda Hun Hakanının kızları bir Bozkurt ile evlenmekte ve Bozkurt ruhuna sahip çocuklar doğurmaktadır. Hatta doğan çocukların sesleri de Bozkurda benzemektedir. Hun Hakanının kızlarıyla evlenen bu Bozkurt aslında Tanrıdır. Tanrı Bozkurt suretine girip kızlar ile evlenmiştir. Bu destan Türeyiş Destanıdır. Bir de Türeyiş Destanının devamı niteliğinde olan Göç Destanı vardır. Bu destanda anlatılanlar ise Türklerin kutsal taşı Çinlilere verince Tanrı tarafından cezalandırılmalarıdır. Kutsal Taşı Çinlilere veren Türkler Tanrı tarafından kuraklık ile cezalandırılmaktadırlar. Bunun sonucunda da Türkler ana vatanlarından göç ederler. Türeyiş Destanının devamı niteliğinde olan bu Göç Destanı Türklerin cezalandırılması konulu bir destandır.