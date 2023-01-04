Turgut Özakman Kimdir? Turgut Özakman Eserleri, Tiyatroları, Edebi Kişiliği ve Sanat Anlayışı

Turgut Özakman kimdir sorusuna cevap bulurken Turgut Özakman eserleri de sizlere fikir verecektir. Kitapları ve tiyatroları ile de dikkat çeken söz konusu yazar, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Turgut Özakman sanat anlayışı, birçok yazara ilham kaynağı olmuştur. Turgut Özakman hayatı, sanat anlayışının modern edebiyata evrilmesinde çok etkili olmuştur. Turgut Özakman edebi kişiliği ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Turgut Özakman Kimdir?

Turgut Özakman, 1930 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Özakman avukat olmasının yanında önemli bir tiyatrocu ve yazardır. Uzun yıllar devlet tiyatrolarında dramaturg olarak çalışan Özakman TRT'nin çeşitli kademelerinde de görev almıştır. Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'nda üyelik ve başkanlık görevlerinde bulunmuştur.

Turgut Özakman Hayatı

Turgut Özaman'ın hayatında tiyatro ve yazarlığın rolü büyüktür. Turgut Özakman'ın tiyatro üzerine çalışmaları, Hukuk Fakültesini bitirdikten sonraki dönemde başlar. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilim Enstitüsü'nde eğitim alan Özakman, uzun süre Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Bu sürede aynı zamanda dramatik yazarlık dersleri de vermiştir.

28 Eylül 1998 tarihinde Anadolu Üniversitesi, 2006 yılında Ege Üniversitesi ve 2007'de Ankara Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmiştir. 2006 yılında ODTÜ tarafından kendisine üstün hizmet ödülü verilmiştir. 3 çocuk sahibi olan Özakman kalp yetmezliği nedeniyle 28 Eylül 2013 tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Turgut Özakman Eserleri

Turgut Özakman'ın çok sayıda eseri vardır. Bu eserler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Korkma İnsancık Korkma

Romantika

19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da

Şu Çılgın Türkler

Diriliş - Çanakkale

Cumhuriyet Türk Mucizesi

Çılgın Türkler Kıbrıs

Dr. Rıza Nur Dosyası

Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi

Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele

"Mustafa" Filmi Hakkında

Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği

Radyo Notları

Yukarıdaki eserler arasında en çok ön plana çıkan ve okunan eser Şu Çılgın Türkler kitabıdır. Bu kitapta yazar, milli mücadele döneminde yaşananları tüm çıplaklığı ile yalın bir dil kullanarak anlatmıştır.