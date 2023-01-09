Turgut Uyar Kimdir? Turgut Uyar Şiirleri, Sözleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Turgut Uyar kimdir, 4 Ağustos 1927'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk edebiyatının vazgeçilmez şairleri arasında Turgut Uyar'da yer almaktadır. Şairlerin en çok bulunduğu, şiirlerin en verimli olduğu zamanlarda şair olarak kendini gösteren yazarlardan birisi de Turgut Uyar'dır. Şiirlerinin büyüleyiciliği, yaşamı, eşi Tomris Uyar'a olan ilgisi ve sevgisi ile Turgut Uyar hayatı merakla takip edilen şairlerden birisidir. Turgut Uyar Hangi akım ve topluluğa dahil olduğu, çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Turgut Uyar Kimdir?

Turgut Uyar kimdir, en güzel şiirleri kim yazmıştır denildiği zaman ilk akla gelen kişilerden biri olan popüler bir şairdir. İkinci yeni şairlerinden olan Turgut uyar hayatı biraz bahsedelim; 1927 yılında 4 ağustos tarihinde Ankara'da doğmuştur. Altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Turgut Uyar'ın babası Hayri Uyar, subaylık yapmaktadır bu nedenle genellikle ailesinden ayrı yaşamaktadır. Babasının onlardan ayrı ve uzakta olması Turgut Uyar'ı çocukluk zamanlarında fazlasıyla etkilemiş ve hassas bir kişiliğe sahip olmasına neden olmuştur. Turgut Uyar edebi kişiliği ve Turgut Uyar Hangi akım ve topluluğa dahil olduğu metinler arasında yer almaktadır. Turgut Uyar kendi ifadesi ile "hüzünlü bir çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. Ağabeyim bana sataştıkça annem "'Yapma oğlum derdi ona; 'o içli bir çocuk" demesiyle çocukluk zamanlarına ait bu Turgut Uyar sözleri ve diyaloğu kaleme almıştır. Ünlü şairlerden birisi olan Turgut Uyar 1985 22 Ağustos tarihinde vefat etmiştir.

Turgut Uyar Şiirleri, Sözleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Ankara'da doğan Turgut Uyar'ın babası işi gereği çok sayıda şehirde yaşam sürmüştür. Birçok nedenlerle Konya'da askeri bir ortaokulda öğrenim hayatı olmuştur. Lise zamanlarında ise Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde öğrenim görmüştür. Daha sonra ise Askeri Memurlar okulundan mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra ise Kars'ın Posof adındaki şehrinde askeri bir memur olarak göreve başlamıştır Yaklaşık dört sene kadar bu alanda görev yaptıktan sonra Samsun şehrinin Terme iline göreve çağrılmıştır. İki sene boyunca orada görev yapan Turgut Uyar 1954 yılında Ankara'ya tayin edilmesinden sonra dört sene de burada çalıştıktan sonra memurluktan istifa etmiştir. Bu anlatılanlardan da anlaşıldığı gibi Turgut Uyar hayatı bir hayli zorluklarla geçmiştir.

Turgut Uyar'ın toplamda 8 şiir, iki tane toplu şiir ve bir tane inceleme olmak üzere 11 eseri bulunmaktadır. Turgut Uyar şiirleri ve eserleri şunlardır;

Arz-ı Hal

Türkiyem

Dünyanın En Güzel Arabistanı

Tütünler Islak

Her Pazartesi

Divan Toplandılar

Toplu Şiirler

Kayayı Delen İncir

Dün Yok mu

Büyük Saat

Turgut uyar şiirleri ve eserleri arasında en beğenileni is şudur;

"Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gizlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor"

Çoğu şairin sözleri günümüzde sıklıkla alıntı yapılarak kullanılmaktadır. Turgut Uyar'da fazla miktarda alıntı yapılan şairlerin başında yer almaktadır. İşte Turgut Uyar sözleri şu şekildedir;