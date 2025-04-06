Türk akademisyenler dünyada bir ilki başardı! Öğrenme zorluklarını müzikle tedavi ettiler

Afyon Kocatepe Üniversitesi akademisyenleri, işitsel algı sistemi üzerine geliştirdikleri “Neurosound” adlı Türk yazılımı ile çocukların öğrenme bozuklukları ve psikolojik sorunlarına çözüm üretti.

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 07:30

Afyon Kocatepe Üniversitesi akademisyenleri geliştirdikleri bir yazılımla çocukların öğrenme bozukları ve çeşitli psikolojik sorunlarına çözüm üretti. İşitsel algı sistemi üzerine geliştirilen Türk yazılımı dünyada da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce eğitim kurumu ve psikiyatri kliniği tarafından kullanılmaya başlayan Neurosound adlı program, çocukların ve yetişkinlerin eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığı gibi; zekâ geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öfke kontrolü, gecikmiş konuşma gibi birçok problemin çözümünde fark yarattı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR? Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yusuf Karaca ve Prof.Dr. Tuğrul Kandemir tarafından kurulan ve üniversite bünyesindeki Afyon'daki Zafer Teknopark'ta geliştirilen sistem özel bir dinleti cihazı sayesinde, işlenmiş ses, yani müzik yardımıyla nöral sistemi çok yönlü uyararak çocuk ve yetişkinlerde bilişsel, akademik, psikolojik, duygusal ve duyusal problemlerinin çözümünde çok önemli bir altyapı sağlıyor. SABAH'a konuşan Karaca, "Tüm dünyada ilgi gören programımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Hem çocuklarımızın eğitim sorunlarının çözümüne bir katkı sağlamak hem de onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak için çalışıyoruz" dedi.