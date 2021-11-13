Türk alfabesinde kaç tane sesli ve sessiz harf vardır? Sıralaması ile Türk alfabesi harfleri

Cumhuriyetin ilk yıllarına damgasını vuran konulardan biri de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk inkılaplardı. Kılık kıyafetten ölçü birimlerine kadar değişen pek çok şeyden biri de alfabe oldu. Yeni Türk alfabesi harfleri ile ilgili merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

TÜRK ALFABESİ KAÇ HARF?

Türklerin tarih boyunca Orhun alfabesi, Uygur alfabesi, Kiril alfabesi, Arap alfabesi, Yunan alfabesi, Latin alfabesi ve hatta bazı Asya yazı sistemlerini dahi kullandıkları biliniyor. Türklerin şu an kullandıkları alfabeden hemen önce kullandıkları eski Türk alfabesinin Arap harfleri kullanılarak oluşturulduğu biliniyor. Türk dili üzerine çalışmalar yapan pek çok kişi Latin alfabesine dayanan Türk alfabesine geçilmesi için çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 1353 sayılı yasayla 1 Kasım 1928'de kabul edilen yeni Türk alfabesi de Latin harfleri kullanılarak oluşturulmuştur.

Türk alfabesi 29 harften oluşur.

TÜRK ALFABESİNDE KAÇ TANE SESSİZ HARF VARDIR?

Alfabenin 29 harfi sesli harfler ve sessiz harfler olarak iki gruba ayrılır. Türk alfabesinde 21 harf sessiz harftir.

TÜRK ALFABESİNDE KAÇ TANE SESLİ HARF VARDIR?

Türk alfabesinde 29 harfin sadece 8 tanesi sesli harftir ancak daha önce kullanılan alfabeyle kıyaslandığında 8 harf oldukça yeterlidir. Osmanlı Türkçesi olarak adlandırılan eski alfabede sadece 4 tane sesli harf bulunmaktaydı ki bu sesli harflerin özel bir sembolik karşılığı yoktu. Sessiz harf olarak da karşılığı bulunan bu 4 sesli harfin ( Elif, Ye, He, Vav) karşılık geldiği ses ancak cümlenin gidişatına göre anlaşılabilirdi.

Türk alfabesindeki sesli harflerin 4 tanesi kalın harf ( a, ı, o, u), 4 tanesi ise ince harf (e, i, ö, ü) olarak ayrılır.

Türk alfabesi harfleri sıralamasında sessiz harfler ve sesli harfler ardışık değildir. Alfabesini sıralanışı şöyle:

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N,O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z,

Türk alfabesinde Türki Cumhuriyetlerin kullandıkları alfabelerde bulunan W, Q, X harfleri yoktur.