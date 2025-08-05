Türk çalgıları çocuklar için üretilecek

Türkiye'nin ilk Türk Müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu, Türk müziğine ait geleneksel enstrümanların çocuklara uygun boyutlarda imal edilmesini teşvik eden büyük bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Ud, kanun, tanbur ve klasik kemençenin 7-14 yaş arası çocuklara özel ölçülerle yapımını hedefleyen bu yarışma alanINda yetenekli enstrüman yapımcılarını da desteklemeyi amaçlıyor. Çocuklara göre yeniden ebatlandırılacak olan enstrümanların asli şekil, yapı ve ses özellikleri bakımından geleneksel kriterleri yansıtması temel şart olarak belirtiliyor. Enstrümanların üretiminde, geleneksel malzemeler (ahşap, deri, tel vb.) kullanılması, modern malzemelerin ise yalnızca zorunlu hallerde ve açıklama yapılarak kullanılması gerekiyor. Yarışmanın kazananlarını toplam 850 bin TL değerinde ödüller ve sürpriz hediyeler bekliyor. Yapılan enstrümanların 20 Ağustos 2025'e kadar Palet Türk Müziği İlkokulu'na 'Enstrüman Teslim Formu' ile elden veya kargo yoluyla teslim edilmesi bekleniyor. Yarışma hakkında detaylı bilgiye ve enstrüman teslim formuna yarisma.paletturkmuzigiokulu. com adresinden ulaşılabilecek.