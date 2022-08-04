Türk dünyasının parlayan yıldızı

Kazakistan'da eğitim alanındaki kalitesiyle fark oluşturmayı başaran ve Kazakistan genelindeki ilk 5 üniversite arasında yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde dünyanın 32 ülkesinden öğrenciler eğitim görüyor. Üniversitede yaklaşık 16 bin öğrenciyle Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce 54 lisans, 30 yükseklisans ve 11 doktora programında örgün eğitim yürütülüyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinden "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; kucaklayıcı olun ama asla kaliteden taviz vermeyin." olmak üzere iki isteğinin olduğunu belirtti. "Üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel etkinlikler ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmek olmak üzere 3 önemli faaliyeti vardır. Birincisi ve ikincisi bizim, yani üniversitelerin işi; üçüncüsü için ise yerel yönetim ile koordineli olarak çalışmayı gerektirir. Üstlenilmesi gereken misyon, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini dünya çapında tanınır ve hatırı sayılır bir konuma getirmek olmalıdır" dedi.Üniversitenin tıp alanındaki çalışmalarına değinen Şimşek, "Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü" projesi kapsamında Türkiye'nin önde gelen hekimlerini Kazakistan'a davet ederek hem çeşitli operasyonlar hem de eğitimler düzenlediklerini söyledi. Benzer projelerin başka alanlarda da başlatılacağının müjdesini veren Şimşek, yapılması planlanan projeleri şöyle sıraladı: "Türkistan, doğal bir Türkoloji laboratuvarıdır. Buraya öyle bir Türkoloji merkezi kuracağız ki tüm dünyada Türkoloji alanında 'doktora' yapan herkese burayı görüp görmediğini soracaklar. Büyüyen Türkistan'da arazi çok fakat ziraat yok. Valiliğimizle yapacağımız ortak çalışmalar sonucunda üniversitemize, öncelikli bölümlerin yer alacağı bir 'Ziraat Fakültesi' kuracağız. Üniversitemiz bünyesindeki 88 hektarlık Botanik Bahçesi de bu fakültenin inceleme ve uygulama sahasını oluşturacak"