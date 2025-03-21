Türk Edebiyatı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Türk Edebiyatı Büyük Mü Küçük Mü Yazılır?

Edebiyatla ilgili kavramlar, zamanla sadece birer sanat veya bilim dalı olmanın ötesinde, eğitimin, akademik çalışmaların ve kültürel söylemlerin temel taşlarına dönüşür. Bu dönüşüm sürecinde, kullanılan terimlerin doğru biçimde yazılması ve anlamlandırılması da büyük bir önem taşır. Çünkü dil yalnızca bir anlatım aracı değil; aynı zamanda bir disiplin, bir düzendir. Bu düzen Türk edebiyatı nasıl yazılır, TDK'ye göre büyük mü küçük mü yazılır gibi araştırma sorularıyla sağlanabilmektedir.

Türk Edebiyatı Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "Türk edebiyatı" şeklinde yazılmalıdır. Yalnızca "Türk" kelimesi büyük harfle başlatılır, "edebiyatı" ise küçük harfle yazılır.

"Türk" kelimesi burada bir milleti, yani özel ismi temsil ettiği için büyük harfle başlar. "Edebiyat" ise burada bir bilim dalı ya da sanat türü olduğu için özel isim sayılmaz ve küçük harfle yazılır. Bu kural, yalnızca bu terimle sınırlı değildir. "Fransız edebiyatı", "İngiliz mimarisi", "Alman felsefesi" gibi kullanımlarda da benzer yazım kuralları geçerlidir.

TDK'ye Göre Türk Edebiyatı Büyük Mü Küçük Mü Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun Yazım Kılavuzu'na göre "Türk edebiyatı" ifadesinde yalnızca "Türk" kelimesi büyük harfle yazılır. "Edebiyatı" kelimesi ise bir tür adı olduğundan küçük harfle başlatılır.