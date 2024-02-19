Türk Edebiyatında İlk Hikaye Hangisi? Türk Edebiyatında İlk Hikayeler ve Yazarları

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları, okuyucuya estetik bir zevk verecek biçimde aktarma türü hikaye olarak bilinir. Türk edebiyatında da sık sık hikayeler ile karşılaşılır. Geçmişten günümüze hikayelere olan ilgi epey büyüktür. Türk edebiyatında ilk hikaye hangisi sorusu bu nedenle karşımıza çıkarken, Türk edebiyatında ilk hikayeler ve yazarları da sıklıkla merak edilir.

Türk Edebiyatında İlk Hikaye Hangisi?



Türk edebiyatındaki ilk hikaye örneği, Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Letaif-i Rivayet'tir. Bu eser 1870 yılında yazılmıştır. İlk batılı anlamda yazılan hikaye örneği ise 1891 yılında Sami Paşazade tarafından yazılan Küçük Şeyler isimli hikayedir.

Türk Edebiyatında İlk Hikayeler ve Yazarları



Türk edebiyatında hikayenin önemi büyüktür. Ömer Seyfettin, Tarık Buğra, Sait Faik Abasıyanık gibi pek çok ünlü yazar, hikaye türünde yazmıştır. Türk edebiyatının bilinen ilk hikayeleri ise aşağıdaki gibi sıralanır:

Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayet

Batılı Anlamda: Sami Paşazade – Küçük Şeyler