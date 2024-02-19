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Giriş Tarihi: 19.2.2024 23:04 Son Güncelleme: 19.2.2024 23:04

Türk Edebiyatında İlk Hikaye Hangisi? Türk Edebiyatında İlk Hikayeler ve Yazarları

Hikaye ya da diğer adı ile öykü, gerçek veya gerçeğe yakın herhangi bir olayı aktaran kısa düzyazı şeklindeki metinlere verilen isimdir. Hikayeler, yalın bir olay örgüsüne sahiptir. Genellikle önemli bir olay veya sahne aracılığı ile tek ve yoğun bir etki uyandırır. Ayrıca az sayıda karaktere yer verildiği için roman türünden ayrıdır. Türk edebiyatında da hikayelerin önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Türk edebiyatında ilk hikaye hangisi, Türk edebiyatında ilk hikayeler ve yazarları nelerdir gibi soruların yanıtları da oldukça önem taşır.

Türk Edebiyatında İlk Hikaye Hangisi? Türk Edebiyatında İlk Hikayeler ve Yazarları

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları, okuyucuya estetik bir zevk verecek biçimde aktarma türü hikaye olarak bilinir. Türk edebiyatında da sık sık hikayeler ile karşılaşılır. Geçmişten günümüze hikayelere olan ilgi epey büyüktür. Türk edebiyatında ilk hikaye hangisi sorusu bu nedenle karşımıza çıkarken, Türk edebiyatında ilk hikayeler ve yazarları da sıklıkla merak edilir.

Türk Edebiyatında İlk Hikaye Hangisi?


Türk edebiyatındaki ilk hikaye örneği, Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan Letaif-i Rivayet'tir. Bu eser 1870 yılında yazılmıştır. İlk batılı anlamda yazılan hikaye örneği ise 1891 yılında Sami Paşazade tarafından yazılan Küçük Şeyler isimli hikayedir.

Türk Edebiyatında İlk Hikayeler ve Yazarları


Türk edebiyatında hikayenin önemi büyüktür. Ömer Seyfettin, Tarık Buğra, Sait Faik Abasıyanık gibi pek çok ünlü yazar, hikaye türünde yazmıştır. Türk edebiyatının bilinen ilk hikayeleri ise aşağıdaki gibi sıralanır:
Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayet
Batılı Anlamda: Sami Paşazade – Küçük Şeyler

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Türk Edebiyatında İlk Hikaye Hangisi? Türk Edebiyatında İlk Hikayeler ve Yazarları
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