Türk Edebiyatında İlk Polisiye Roman Hangisi? Türk Edebiyatının İlk Telif Polisiye Romanı ve Yazarı

Kurgusal türlerden biri olan polisiye romanlar, gizem, suç, dedüksiyon ve çözüm unsurlarını içinde barındırır. Romandaki ana karakterler, sır perdesini aralamak için ipuçlarını takip ederler. Okuyucu da tüm bu esrarengiz olayların çözümüne dahil olur. Polisiye roman türünün dünyadaki en önemli temsilcisi, Agatha Christie'dir. Buna ek olarak, Türk edebiyatında ilk polisiye roman hangisi, ilk telif polisiye romanı ve yazarı kim merak uyandırıcıdır.

Türk Edebiyatında İlk Polisiye Roman Hangisi?

Türk edebiyatına yakından bakıldığında köklü bir geçmişinin olduğunu söylemek mümkündür. Sözlü gelenek ile başlayan Türk edebiyatı, daha sonradan yazılı eserler ile gittikçe zenginleşmiştir. Genel olarak, kahramanlık, aşk ve tabiat gibi konular işlense de edebi akımlar ile birlikte farklı konular da ele alınmıştır. Divan edebiyatı, Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemleri, bu açıdan en verimli ve çeşitliliğin en fazla olduğu zamanlardır. Roman türü ise 19. yüzyıl ile Tanzimat birlikte Türk edebiyatına girmiştir. İlk yerli polisiye roman, Ahmet Mithat Efendi tarafından 1883'te kaleme alınan Esrâr-ı Cinâyât'tır. Ancak bu tarihten yaklaşık üç yıl önce 1881'de Ahmet Münif, ilk çeviri polisiye roman olan ve Fransız Yazar Ponson du Terrail tarafından yazılan "Paris Faciaları"nı (Les Tragédies de Paris) çevirerek yayınlamıştır.

Polisiye Roman Özellikleri Nelerdir?

Heyecan ve gizem dolu polisiye romanlarının belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Suç, gizem ve dedektiflik gibi unsurları içeren polisiye romanlarda, çoğunlukla esrarengiz bir suçun işlenmesi ile olay başlar.

Ardından polisler veyahut dedektifler olaya dahil olur ve suçlunun kim olduğunu bulmak için harekete geçerler. Bunu yaparken gözden kaçan detaylardan veya olaya tanıklık edenlerden yararlanırlar.

Ana karakter, suçluyu bulana kadar işin peşini bırakmadan çalışır.

Okuyucu, bu kurgusal soruşturma boyunca olup bitenlere heyecanla tanıklık eder.

Polisiye romanlar, meraklandırabilir, heyecanlandırabilir, gerilimi artırabilir ve okuyucuda bir huzursuzluk hissi yaratabilir.