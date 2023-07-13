Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Neler? Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Olaylar Ve Unsurlar

Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler neler sorusuna tek bir olaydan hareket edilemez. Kültürün birçok öğesi olduğu gibi bu sorunun da çok yönlü ele alınması gerekir. Çünkü edebiyat alanı kültürle doğrudan ilişkilidir. Türk Edebiyatının Dönemlere ayrılmasındaki olaylar ve unsurlar da bu ilişkinin en bariz örneğidir. Örnek ile birlikte, iki öğe arasında etkileşim olduğu sonucuna varırız. Türk Edebiyatının dönemlere ayıran kişi kimdir sorusunun cevabı, bu konudaki her şeyin bir arada olduğu bir cevaptır.

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Neler?

Edebiyat alanı herhangi bir toplumun başlangıcını ve özünü tarif eder. Edebiyat gibi alanları anlamak için en dirine inmek gerekir. İnilen bu nokta da bizlere bir şeylerin aslında ne olduğunu ve nasıl başladığını gösterir. Dolayısıyla ilk ifade edilen cümle yerinde bir cümledir.

Türk Edebiyatının şekillenmesi ve günümüze kadar ulaşması uzun yıllar almıştır. Türk Edebiyatının dönemleri başlığı adı altında, edebiyatımızın İslamiyet öncesine kadar uzandığını görürüz. İslamiyet çerçevesinde şekillendiğini ve günümüze kadar birçok unsurlarla etkileşim göstererek geldiği çıkarımını yapabiliriz. Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçüt sadece din ile ilgili değildir. Birçok ölçüt edebiyatımızın şekillenmesine öncü olmuştur.

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Olaylar

Kültür bir toplumun en temel öğesidir. Toplumlar kültürleri ekseninde var olur ve yaşarlar. Ortaya çıkacak herhangi bir şey de kültür ekseninde olacaktır. Edebiyatı da bu parçaya dahil edebiliriz. Çünkü edebiyat ve kültür arasında hiç bitmeyen bir ilişki vardır. Dolayısıyla Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki olaylardan biri kültürdür.

Kültürün içerisinde ele alınabilecek ama ayrı alınsa da daha iyi olabilecek bir olay da dindir. Din, Türk Edebiyatının şekillenmesindeki birincil etkenlerdendir. Zaten Türk Edebiyatı dönemlere ayrıldığımızda, İslamiyet öncesi ve İslamiyet etkileşimde var olan edebiyat ile karşılaşırız.

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Unsurlar

Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki olaylara devam ettiğimizde dil unsurunu görürüz. Dil kültür içerisinde değerlendirilebilecek bir unsurdur. Toplumların dili her şeyi etkileyebilecek özelliktedir. Bu edebiyat alanı için de geçerlidir. Dolayısıyla Türk Edebiyatını dönemlere ayıran bir etken de dildir.

Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki diğer bir etken ise farklı kültürden insanlarla, toplumlarla ilişki içerisinde olmaktır. Bu durum bizim edebiyatımızda yaşanan bir durumdur. Dil faktörünü göz önünde tutarak, edebiyatımızın farklı toplumların dillerinden etkilendiği karşılaşılabilir bir durumdur. Dolayısıyla Türk Edebiyatını dönemlere ayıran faktörlerden ayrı ayrı bahsedilse de iç içe geçmiş şekildedir.

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Faktörler

Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki faktörler şu şekildedir:

Kültür

Dil

Din

Dini Yaşam

Kültürler Arası Etkileşim

Farklı Dillerden Etkilenme

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayıran Kişi Kimdir?

Türk Edebiyatının dönemlere ayrılması beraberinde birçok uğraşı getirmiştir. Türk Edebiyatının ve tarihinin en derinine inildiği bu noktada söylenebilir. Araştırılan bu konu, olması gerektiği gibi sistematik hale getirilmiştir. Aynı zamanda sistemleştirilmiş bu düzen de edebiyatımız dönemlere ayrılmıştır. Türk Edebiyatını dönemlere ayırılırken kültüre, dile, dine, kültürler arası etkileşime, farklı dillerden etkilendiğine vb. faktörlere bakılmıştır. Dolayısıyla bu faktörler üzerinden bir ayrıma gidilmiştir.

Türk Edebiyatını bahsedilen şekilde dönemlere ayıran kişinin Mehmet Fuat Köprülü olduğu bilinmektedir.