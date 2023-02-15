Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Türk Edebiyatının Dönemleri – Türk Edebiyatının Ana Dönemleri Kaça Ayrılır, İsimleri Neler?
Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:10 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:10

Türk Edebiyatının Dönemleri – Türk Edebiyatının Ana Dönemleri Kaça Ayrılır, İsimleri Neler?

Türk edebiyatının dönemleri bugüne kadar nasıl geldiğine bakalım; ulusların edebiyatları önceleri sözlü ürünlerden ortaya çıkmıştır. Sonrasında yazının icadıyla birlikte yazılı edebiyatlar meydana çıkmaya başlamıştır. Bu edebiyatlar, doğup yeşerdikleri toplumların yaşam sürdüğü farklılaşmadan etkilenmiştir. Türk Edebiyatının ana dönemleri kaça ayrılır araştırmalarında konunun daha iyi anlaşılması açısından edebiyatımız bazı dönemlere ayrılmıştır. Bu dönemlerin detayları aşağıda yer almaktadır.

Türk Edebiyatının Dönemleri – Türk Edebiyatının Ana Dönemleri Kaça Ayrılır, İsimleri Neler?

Türk edebiyatının dönemleri nasıl bugüne kadar gelmiştir inceleyelim; ulusların edebiyatları önceleri sözlü ürünlerden meydana gelmiştir. Daha sonraları ise yazının icadı ve yaygınlaşmasıyla birlikte yazılı edebiyatlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplumlar coğrafyalarını değiştirdikçe, din değiştirdikçe bu toplumların edebiyatlarında da farklılaşmalar olmuştur. Konuya Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler neler olduğuna bakıldığında değişikliklerin daha belirgin görüldüğü fark edilecektir.

Türk Edebiyatının Dönemleri

Edebiyat tarihinin büyük dönemlere ayrılmasında, tarihsel gereklere uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Türk edebiyatının dönemleri başlıca üç büyük döneme ayrılmaktadır. Türk Edebiyatının ana Dönemleri kaça ayrılır, şu şekilde sıralanmaktadır;

  • İslâmiyetten önce Türk edebiyatı,
  • İslâm uygarlığı etkisi altında Türk edebiyatı,
  • Avrupa uygarlığı etkisi altında Türk edebiyatı.

Birbirinden bütünüyle farklı ve çok belirgin öz yapıya sahip olan bu üç büyük dönemde, türlü türlü lehçeler edebiyatlarını, ayrı ayrı ve tarihsel bir sıra belirleyerek gelişme zamanlarına göre açıklamaya çalışılmıştır. Büyük edebî kişiliklere veya bazı büyük tarihsel akımlara göre yapılan ikinci derecedeki bölümlemede de kişisel bölünmelerden uzak kalmaya, tarihsel gereklere uymaya özen gösterilmiştir. Aynı zamanda, çeşitli lehçeler edebiyatları içinde özel bir gelişme çizgisi takibinde olan birçok seçkin kimselere seslenen edebiyatları da yine tarihsel sıraya göre göz önüne aldık ve edebiyatın genel gelişimi arasında onun özel gelişme çizgisini de bağımsız olarak göstermek istenmiştir. Bu bahsedilen genel ilkeler içerisinde Türk edebiyatının oluşumu bakımından, hiç olmazsa ana hatları açısından açıklık yaratılmış ve aydınlanmıştır. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler neler çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Türk Edebiyatının Ana Dönemleri Kaça Ayrılır, İsimleri Neler?

Türk Edebiyatının ana Dönemleri kaça ayrılır ve Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler neler listesi şu şekildedir;

Türk Edebiyatının Dönemleri

a) İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı

b) İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı

c) Anonim Türk Halk Edebiyatı

d) Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı

e) Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı

  • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatı
  • Tanzimat Edebiyatı
  • Servet-i Fünun Edebiyatı
  • Fecr-i Ati Edebiyatı
  • Milli Edebiyat
  • Beş Hececiler
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
  • Yedi Meşaleciler
  • Garipçiler (Birinci Yeniciler)
  • İkinci Yeniciler
  • Toplumcu Gerçekçiler
  • Maviciler
  • Hisarcılar

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Edebiyatının Dönemleri – Türk Edebiyatının Ana Dönemleri Kaça Ayrılır, İsimleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA