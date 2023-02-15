Türk Edebiyatının Dönemleri – Türk Edebiyatının Ana Dönemleri Kaça Ayrılır, İsimleri Neler?

Türk edebiyatının dönemleri nasıl bugüne kadar gelmiştir inceleyelim; ulusların edebiyatları önceleri sözlü ürünlerden meydana gelmiştir. Daha sonraları ise yazının icadı ve yaygınlaşmasıyla birlikte yazılı edebiyatlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplumlar coğrafyalarını değiştirdikçe, din değiştirdikçe bu toplumların edebiyatlarında da farklılaşmalar olmuştur. Konuya Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler neler olduğuna bakıldığında değişikliklerin daha belirgin görüldüğü fark edilecektir.

Türk Edebiyatının Dönemleri

Edebiyat tarihinin büyük dönemlere ayrılmasında, tarihsel gereklere uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Türk edebiyatının dönemleri başlıca üç büyük döneme ayrılmaktadır. Türk Edebiyatının ana Dönemleri kaça ayrılır, şu şekilde sıralanmaktadır;

İslâmiyetten önce Türk edebiyatı,

İslâm uygarlığı etkisi altında Türk edebiyatı,

Avrupa uygarlığı etkisi altında Türk edebiyatı.

Birbirinden bütünüyle farklı ve çok belirgin öz yapıya sahip olan bu üç büyük dönemde, türlü türlü lehçeler edebiyatlarını, ayrı ayrı ve tarihsel bir sıra belirleyerek gelişme zamanlarına göre açıklamaya çalışılmıştır. Büyük edebî kişiliklere veya bazı büyük tarihsel akımlara göre yapılan ikinci derecedeki bölümlemede de kişisel bölünmelerden uzak kalmaya, tarihsel gereklere uymaya özen gösterilmiştir. Aynı zamanda, çeşitli lehçeler edebiyatları içinde özel bir gelişme çizgisi takibinde olan birçok seçkin kimselere seslenen edebiyatları da yine tarihsel sıraya göre göz önüne aldık ve edebiyatın genel gelişimi arasında onun özel gelişme çizgisini de bağımsız olarak göstermek istenmiştir. Bu bahsedilen genel ilkeler içerisinde Türk edebiyatının oluşumu bakımından, hiç olmazsa ana hatları açısından açıklık yaratılmış ve aydınlanmıştır. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler neler çok daha fazlası aşağıda yer almaktadır.

Türk Edebiyatının Ana Dönemleri Kaça Ayrılır, İsimleri Neler?

Türk Edebiyatının ana Dönemleri kaça ayrılır ve Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler neler listesi şu şekildedir;

Türk Edebiyatının Dönemleri

a) İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı

b) İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı

c) Anonim Türk Halk Edebiyatı

d) Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı

e) Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı