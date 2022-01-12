Türk Eğitim-Sen mazeret tayinlerinde il ve ilçe emrine atama hakkı istedi

Sendikadan yapılan açıklamada, mazeret tayin dönemlerinde sınırlı kontenjanlar tercihe açıldığı için birçok öğretmenin nakil talebinin karşılanamadığı ifade edildi.

Son düzenlemeye göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinin sınırlı kontenjanlar dahilinde ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldığı hatırlatılan açıklamada, bu nedenle çok sayıda öğretmeninin mazerete bağlı yer değişikliği yapamayacağı ve mağdur olacağı öne sürüldü.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa Anayasa'nın 41. maddesi kamu yönetimine aile birliğini sağlama yükümlülüğü veriyor. Eşlerin birleştirilmesi, öğretmenlerimizin çocuklarına kavuşması, kısacası aile bütünlüğünün sağlanması çok önemli hususlardır. Bu noktada Bakanlığa yazı göndererek, mazerete bağlı yer değişikliği yapamayan öğretmenlerimize il veya ilçe emrine atanma hakkı verilerek, anayasayla güvence altına alınan sağlık ve aile bütünlüğü gibi temel hakların korunmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini talep ettik."