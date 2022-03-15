Türk gençleri CERN sahnesinde

Avrupa
Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN
) düzenlediği "Liseliler İçin Işın Hattı" yarışması sonuçlandı. Temel bilimler ve mühendislik alanlarına ilgi duyan lise öğrencileri CERN'de deney yapma ve projelerini hayata geçirme fırsatı için kıyasıya mücadele etti. CERN tarafından tahsis edilen ışın hattı üzerinde yapabilecekleri bir deney önerisi ortaya koyan en iyi 26 takım seçildi. Dünya genelinde 800, Türkiye
'den 100 civarında lisenin katıldığı yarışmada en iyi 26 projeden biri Kabataş Erkek Lisesi
öğrencileri öncülüğünde kurulan Gamma Bears
ekibi oldu. Gamma Bears ekibi, CERN tarafından tahsis edilen düzenekler ve ekipmanlar kullanılarak ışın hattı üzerinde uygulanabilecek bir damar tıkanıklığı görüntüleme cihazı tasarımları ile yarıştı.
HEDEF BİRİNCİLİK
Takımın danışman öğretmeni Gürsel Kaya
"Gelecek yıl birinci olmak için çalışacağız" dedi. Takım öğrencilerinin ise en büyük hayali CERN'de Türk bayrağını dalgalandıran bilim insanlarından olmak.