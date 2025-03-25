Türk gençlerinin projeleri Stanford’da

Dünyanın en iyi üniversitelerinin başında gelen Stanford, Türk öğrencilerin projelerini hayata geçirecek. Bilfen Liseleri'nin Çayyolu, Antalya, Gaziantep, Bahçeşehir, Bursa, Çamlıca, İskenderun, İzmir ve Kayseri okullarından toplam 40 proje ile öğrenciler Biyomedikal ve Sağlıkta İnovasyon alanında geliştirdikleri projelerle Stanford Üniversitesi'ne gitmeye hazırlanıyor. Öğrenciler, Stanford'dan doktorlar, biyomedikal mühendisleri, proje yöneticileri ve koordinatörlerden oluşan jüriye sunum yapma fırsatı yakalayacak. En başarılı bulunan proje ekibi, Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde 1 aylık yaz stajı hakkı kazanmasının yanı sıra yarışmaya katılan tüm öğrenciler ise katılım sertifikasıyla onurlandırılacak.

BİLİM İNSANLARIYLA ÇALIŞACAKLAR

İşbirliği kapsamında Bilfen Liseleri öğrencileri, geleceğin yeni nesil sağlık teknolojilerini geliştirmek üzere Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde görev alan bilim insanları ile ortak çalışma yürütecek. Öğrenciler, rehabilitasyon robotları, giyilebilir sağlık izleme sistemleri, evde iyileşme için çözümler ve hastane enfeksiyon kontrol teknolojileri gibi sağlıkta çözüm bekleyen konulardaki projelerini, Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'ndeki bilim insanları ile birlikte çalışacak. Bu süreçte Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi'nin yöneticileri, öğrencilere bire bir mentörlük sağlayacak, Bilfen öğretmenleri ise stratejik rehberlik sunarak projelerin geliştirilmesine katkı verecek. Bu işbirliği, gençlerin sağlık sektöründe yenilikçi projeler üretmelerine ve uluslararası arenada dikkat çeken sunumlar yapmalarına olanak tanıyacak. Bilfenli öğrenciler, bu süreçte hem sağlık alanındaki potansiyellerini keşfedecek hem de kariyer hedeflerine sağlam adımlar atma fırsatını bulacaklar.