Türk Kahvesi Çeşitleri - Kaç Çeşit Türk Kahvesi Vardır, Hangi Yöreye Ait?
Kokusu, aroması ve keskin tadıyla herkesin kalbini fetheden Türk kahvesi, esasında birçok çeşide sahip. Dünya genelinde oldukça sevilen bir kahve türü olan Türk kahvesinin ülkemizde çeşitli yörelerde farklı versiyonları mevcuttur. Kahve meraklıları Türk kahvesi çeşitlerini araştırırken, kaç çeşit Türk kahvesi vardır ve hangi yöreye ait sorularına yanıt aramaktadır.
Kahve içme hazzının en yüksek yaşandığı Türk kahvesi ülkemizin simgelerinden ve en güzel alışkanlıklarından biri olmuştur. Yapımı ve sunumu diğer kahve türlerine göre oldukça farklı olduğu için çokça ilgi gören Tük kahvesi çeşitleri yörelere göre değişkenlik göstermektedir. Kaç çeşit Türk kahvesi çeşidi vardır ve hangi yöreye ait sorularının cevapları bu konuda bilgi sahibi olmaya yardımcı olacaktır.
Türk Kahvesi Çeşitleri
Dünyanın en eski kahve demleme yöntemiyle hazırlanan kahve türü Türk Kahvesidir. En ince şekilde öğütülmüş kavruk kahve çekirdeklerinin düşük ısıda ağır ağır demlenerek pişirilen Türk kahvesi pek çok kimse için vazgeçilmez bir içecek olmuştur. Osmanlı Döneminde 16. Yüzyılın ortalarında ilk kez Anadolu topraklarında ortaya çıkan Türk kahvesinin günümüzde 10'a yakın çeşidi mevcuttur. En çok tercih edilen ve bilinen çeşidi ise klasik Türk kahvesidir.
Türk Kahvesi Çeşitleri ve Ait Oldukları Yöreler
Tadı, kokusu ve yoğun aromasıyla dünya üzerinde eşsiz bir kahve deneyimi yaşatan Türk kahvesinin, ülkemizde çeşitli yörelerde farklı versiyonları mevcuttur. İşte o Türk kahvesi çeşitleri ve yöreleri;
- Menengiç Kahvesi; halk arasında bittim/bıttım olarak bilinen menengiç ağacı tohumlarının kavrulup öğütüldükten sonra düşük ısıda pişirilmesi ile yapılır. Gaziantep, Kilis, Osmaniye yörelerinden gelir.
- Mırra; kahve çekirdeklerinin havanda dövülüp ardından kaynatılması ile yapılır. Aroması ve tadı oldukça yoğundur. Özel pişirme cezvesiyle yapılan mırra kahvesi kulpsuz fincanlarda servis edilir. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa yöresine aittir.
- Dibek Kahvesi; içimi tadı oldukça yumuşak olan bu tür, dibek ismi verilen öğütme taşında un haline getirilen kahve çekirdeğinden yapılır. Güneydoğu ve Ege Bölgesinde meşhurdur.
- Mirvari Kahvesi; Doğu Anadolu Bölgesinden gelen bu kahve türü tat ve aroma bakımından diğer Türk kahvesi çeşitlerinden oldukça farklıdır. Bunun nedeni ise öğütülmüş kahveye salep, mahlep, keçi boynuzu tozu, safran, damla sakızı gibi aroması yoğun özler eklenmesidir.
- Süvari Kahvesi; klasik Türk kahvesine oranla daha az köpüklüdür. Alışılagelmişin aksine çay bardağında servis edilir. Akdeniz Bölgesine aittir.
- Okkalı Kahve; bu kahve türü çekirdeklerin oldukça yoğun kavrulmuş çekirdeklerden yapılmaktadır. Hem tat hem koku bakımından diğer kahvelerden daha serttir. Türkiye genelinde hemen her ilde yapılmaktadır.
- Kumda Kahve; tat, koku ve aroma bakımından klasik Türk kahvesiyle aynıdır. Bu kahve türünü farklı kılan özelliği, kızgın kumda bakır cezvede pişirilmesidir. Pek çok ilimizde yapılmaktadır.
- Cilveli Kahve; bu kahve türünde kahve pişirilirken ya da piştikten sonra üzerine badem tozu eklenir. Farklı bir Türk kahvesi deneyimi isteyenler için oldukça güzel bir seçenek olan bu kahvemiz Manisa yöresine aittir.