Türk Kahvesi Tansiyonu Yükseltir Mi? Tansiyon Hastaları Türk Kahvesi İçebilir Mi?

Kahve gün içinde sıklıkla tüketilen bir içecektir. Bununla birlikte kahvenin vücuttaki etkileri merak edilmektedir. Özellikle toplumumuzda çok sık tüketilen Türk kahvesinin faydaları ve zararları kahve severler tarafından araştırılan konulardandır. Merak edilen bir diğer konu ise kahvenin tansiyonu ne şekilde etkilediğidir. Bu sebeple Türk kahvesi tansiyonu yükseltir mi ve tansiyon hastaları Türk kahvesi içebilir mi soruları yanıt aranan sorular arasındadır.

Türk Kahvesi Tansiyonu Yükseltir Mi?

Türk kahvesi çekirdekleri antioksidan açısından güçlü asitler içerir. Bu asitin vücuttaki iltihabı azaltmak, kolesterol seviyesini dengelemek, yüksek tansiyonu düşürmek gibi gibi etkileri vardır. Fakat Türk kahvesi de her kahve gibi kafein içermektedir. Aşırı kafein tüketimi ise uykusuzluk, anksiyete ve kolesterol, tansiyon gibi sağlık sorunlarını olumsuz açıdan etkileyebilir.

Tansiyon Hastaları Türk Kahvesi İçebilir Mi?

Türk kahvesi her ne kadar küçük porsiyonlarda tüketilse de içerik olarak yüksek kafeine sahiptir. Bu kafein miktarı kısa süreli olarak kan basıncını yükseltebilir. Sağlıklı bireylerde bir soruna yol açmayan bu kafein miktarı hipertansiyon sahibi kişilerde sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple tansiyon sorunu yaşayan bireylerin Türk kahvesini ölçülü olarak ve doktor tavsiyesine uyarak tüketmeleri çok önemlidir.