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Giriş Tarihi: 14.2.2023 13:22 Son Güncelleme: 14.2.2023 13:22

Türk Klasikleri Listesi - Türk Edebiyatı Klasikleri Neler, Hangi Kitaplar?

Türk klasikleri listesi, pek çok okuyucunun okuma listesine eklediği kitaplardan oluşan Türk Edebiyatının en önemli eserlerinin yer aldığı bir listedir. Bu listeye erişmek ve bu listeden kitap seçmek isteyen bireyler ise internet üzerinden “Türk Edebiyatı klasikleri neler, hangi kitaplar?” sorularını ve “Türk klasikleri listesi” anahtar kelimesini aratırlar. Biz de sizler için Türk klasikleri listesini bu yazımızda derledik.

Türk Klasikleri Listesi - Türk Edebiyatı Klasikleri Neler, Hangi Kitaplar?

Türk klasikleri listesi, içerisinde Türk edebiyatının en önemli eserlerinin olduğu, herkesin okuması gereken kitapların yer aldığı bir listedir. Bu liste 2018 yılında oluşturulmuştur. Türk edebiyatının yapı taşlarını oluşturan eserlerin bir derlemesidir. Bu nedenle pek çok kişi bu eserleri okumak ister. Bu kitapların ne olduğunu bilmek ve kendisine en uygun olanı seçmek için ise "Türk edebiyatı klasikleri neler, hangi kitaplar?" sorusunun yanıtını araştırırlar.

Türk Klasikleri Listesi

Türk klasikleri, herkesin kütüphanesinde bulunması gereken kitaplar arasındadır. Türk edebiyatının güzide eserleri olarak bilinen Türk klasikleri listesi şu şekildedir:

  1. Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar

  2. Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

  3. Kuyucaklı Yusuf - Sabahattin Ali

  4. İçimizdeki Şeytan- Sabahattin Ali

  5. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa

  6. Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

  7. Fatih Harbiye- Peyami Safa

  8. Sergüzeşt- Samipaşazade Sezai

  9. Yaban- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  10. Eylül- Mehmet Rauf

  11. İntibah- Namık Kemal

  12. Acımak- Reşat Nuri Güntekin

  13. Yaprak Dökümü- Reşat Nuri Güntekin

  14. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemseddin Sami

  15. Mai ve Siyah- Halid Ziya Uşaklıgil

  16. Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem

  17. Korkuyu Beklerken- Oğuz Atay

  18. Ateşten Gömlek- Halide Edib Adıvar

  19. Felatun Bey ile Rakım Efendi- Ahmet Mithat Efendi

  20. Yalnızız- Peyami Safa

  21. Vatan Yahut Silistre- Namık Kemal

  22. Kaşağı- Ömer Seyfettin

  23. Kiralık Konak- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  24. Aşk-ı Memnu- Halid Ziya Uşaklıgil

  25. A'mak-ı Hayal- Filibeli Ahmet Hamdi

  26. Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar

  27. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç- Hüseyin Rahmi Gürpınar

  28. Şair Evlenmesi- İbrahim Şinasi

  29. Son Kuşlar- Sait Faik Abasıyanık

  30. Küçük Şeyler- Samipaşazade Sezai

  31. Dede Korkut Hikayeleri- Anonim

  32. Zehra- Nabizade Nazım

  33. Vurun Kahpeye- Halide Edib Adıvar

  34. Esir Şehrin İnsanları- Kemal Tahir

  35. Gulyabani- Hüseyin Rahmi Gürpınar

  36. Zeytindağı- Falih Rıfkı Atay

  37. Sözde Kızlar- Peyami Safa

  38. Karabibik- Nabizade Nazım

  39. Lüzumsuz Adam- Sait Faik Abasıyanık

  40. Mürebbiye- Hüseyin Rahmi Gürpınar

  41. Efsuncu Baba- Hüseyin Rahmi Gürpınar

  42. Şair Evlenmesi- Şinasi

  43. Seyahat Jurnali- Ali Bey

  44. Falaka- Ömer Seyfettin

  45. Yalnız Efe- Ömer Seyfettin

  46. Dudaktan Kalbe- Reşat Nuri güntekin

  47. Efsuncu Baba- Hüseyin Rahmi Gürpınar

  48. Safahat- Mehmet Akif Ersoy

  49. Mürebbiye- Mehmet Akif Ersoy

  50. Akşam Güneşi- Reşat Nuri Güntekin

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Türk Klasikleri Listesi - Türk Edebiyatı Klasikleri Neler, Hangi Kitaplar?
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