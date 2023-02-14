Türk Klasikleri Listesi - Türk Edebiyatı Klasikleri Neler, Hangi Kitaplar?

Türk klasikleri listesi, içerisinde Türk edebiyatının en önemli eserlerinin olduğu, herkesin okuması gereken kitapların yer aldığı bir listedir. Bu liste 2018 yılında oluşturulmuştur. Türk edebiyatının yapı taşlarını oluşturan eserlerin bir derlemesidir. Bu nedenle pek çok kişi bu eserleri okumak ister. Bu kitapların ne olduğunu bilmek ve kendisine en uygun olanı seçmek için ise "Türk edebiyatı klasikleri neler, hangi kitaplar?" sorusunun yanıtını araştırırlar.

Türk Klasikleri Listesi

Türk klasikleri, herkesin kütüphanesinde bulunması gereken kitaplar arasındadır. Türk edebiyatının güzide eserleri olarak bilinen Türk klasikleri listesi şu şekildedir: