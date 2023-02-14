Türk Klasikleri Listesi - Türk Edebiyatı Klasikleri Neler, Hangi Kitaplar?

Türk klasikleri listesi, içerisinde Türk edebiyatının en önemli eserlerinin olduğu, herkesin okuması gereken kitapların yer aldığı bir listedir. Bu liste 2018 yılında oluşturulmuştur. Türk edebiyatının yapı taşlarını oluşturan eserlerin bir derlemesidir. Bu nedenle pek çok kişi bu eserleri okumak ister. Bu kitapların ne olduğunu bilmek ve kendisine en uygun olanı seçmek için ise "Türk edebiyatı klasikleri neler, hangi kitaplar?" sorusunun yanıtını araştırırlar.
Türk klasikleri, herkesin kütüphanesinde bulunması gereken kitaplar arasındadır. Türk edebiyatının güzide eserleri olarak bilinen Türk klasikleri listesi şu şekildedir:
Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
Kuyucaklı Yusuf - Sabahattin Ali
İçimizdeki Şeytan- Sabahattin Ali
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa
Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
Fatih Harbiye- Peyami Safa
Sergüzeşt- Samipaşazade Sezai
Yaban- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Eylül- Mehmet Rauf
İntibah- Namık Kemal
Acımak- Reşat Nuri Güntekin
Yaprak Dökümü- Reşat Nuri Güntekin
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemseddin Sami
Mai ve Siyah- Halid Ziya Uşaklıgil
Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem
Korkuyu Beklerken- Oğuz Atay
Ateşten Gömlek- Halide Edib Adıvar
Felatun Bey ile Rakım Efendi- Ahmet Mithat Efendi
Yalnızız- Peyami Safa
Vatan Yahut Silistre- Namık Kemal
Kaşağı- Ömer Seyfettin
Kiralık Konak- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Aşk-ı Memnu- Halid Ziya Uşaklıgil
A'mak-ı Hayal- Filibeli Ahmet Hamdi
Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç- Hüseyin Rahmi Gürpınar
Şair Evlenmesi- İbrahim Şinasi
Son Kuşlar- Sait Faik Abasıyanık
Küçük Şeyler- Samipaşazade Sezai
Dede Korkut Hikayeleri- Anonim
Zehra- Nabizade Nazım
Vurun Kahpeye- Halide Edib Adıvar
Esir Şehrin İnsanları- Kemal Tahir
Gulyabani- Hüseyin Rahmi Gürpınar
Zeytindağı- Falih Rıfkı Atay
Sözde Kızlar- Peyami Safa
Karabibik- Nabizade Nazım
Lüzumsuz Adam- Sait Faik Abasıyanık
Mürebbiye- Hüseyin Rahmi Gürpınar
Efsuncu Baba- Hüseyin Rahmi Gürpınar
Şair Evlenmesi- Şinasi
Seyahat Jurnali- Ali Bey
Falaka- Ömer Seyfettin
Yalnız Efe- Ömer Seyfettin
Dudaktan Kalbe- Reşat Nuri güntekin
Efsuncu Baba- Hüseyin Rahmi Gürpınar
Safahat- Mehmet Akif Ersoy
Mürebbiye- Mehmet Akif Ersoy
Akşam Güneşi- Reşat Nuri Güntekin