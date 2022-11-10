Türk Medeni Kanunu Maddeleri - Türk Medeni Kanunu İle Kadınlara Verilen Haklar Neler, Hangi Ülkeden Örnek Alındı, Özellikleri Neler?

Türk Medeni Kanunu maddeleri genel olarak kadınların toplumsal hayatta daha çok var olabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Türk medeni kanunu ile kadınlara verilen haklar Türk kadınını siyasi, ekonomik, hukuki ve sosyal alanlarda erkeklerle eşit konuma getirmiştir. Türk Medeni Kanunu özellikleri arasında Türk kadınlarına tüm bu hakları dünyadaki birçok ülkeden önce vermesi de yer alıyor. Herkesin merak ettiği türk medeni kanunu nedir, hangi ülkeden alınmıştır? Bu soruların cevabına ve Türk Medeni Kanunu ile ilgili detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu Maddeleri ve Özellikleri

Türk Medeni Kanunu'yla birlikte Türk kadınlara birçok hak verildi. Bu haklar sayesinde kadınlar aile hayatında, iş hayatında ve toplumsal hayatta çok önemli haklara sahip oldu. Türk Medeni Kanunu ile aile içinde; kadın erkek eşitliği sağlandı, evlilikte resmi nikâh zorunluluğu ve bununla birlikte tek eşle evlilik zorunluluğu getirildi.

Türk Medeni Kanunu İle Kadınlara Verilen Haklar Neler?

Ayrıca yine aile içinde miras ve boşanma konusunda da kadınlar erkeklerle eşit söz hakkına sahip oldu. Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı veren Türk Medeni Kanunu sayesinde kadınlar iş hayatında da kendilerine yer bulmaya başlarken, mahkemelerde tanıklık yapma hakkının verilmesiyle de toplumsal yaşam içerisinde tam anlamıyla erkeklerle eşit konuma getirildiler. Ayrıca Türk Medeni Kanunu'nda patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri de kaldırıldı.

Türk Medeni Kanunu Hangi Ülkeden Örnek Alındı?

Cumhuriyetin ilanından sonra hukuk alanında yapılan devrimlerden biri de İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu ya da asıl adıyla Türk Kanunu Medenisi'dir. 17 Şubat 1926 yılında TBMM'de kabul edildikten sonra 4 Ekim 1926 tarihinde de yürürlüğe konmuştur. Türk Medeni Kanunu'nun Türk kadınlarına verdiğin hakların yanı sıra bu konuda birçok Avrupa ülkesine öncü olması da en önemli özelliklerinden biridir.