Türk milli eğitiminin 100 yıllık süreci gezici digital TIR ile anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılı sebebiyle Türk milli eğitiminin 100 yılını alan digital gezici bir TIR hazırladı. Mert Onan tarafından hazırlanan ve "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına" adı verilen gezici digital TIR, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıldı. Bir süre İstanbul Üsküdar meydanda bulunacak olan TIR, sonrasında ise İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Ordu ve Ankara'ya gidecek. Gezici TIR ile birlikte geleneksel okul zilini çalan bir kadın ile yeni teknolojilerle yapılan robot da etkinlikte hazır bulundu.

"200 BİNDEN FAZLA ETKİNLİK YAPTIK"

Gezici digital TIR'ın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 100 yıllık birikimi bir bayram coşkusuyla kutlamaya özen gösterdik. 56 bin okulda her okulda birden fazla etkinlik olduğunu düşünürsek 200 binden fazla etkinlik yaptık. Bunların bir kısmını da bakanlık olarak merkezden biz yaptık. Bunlardan bir tanesi de burada cumhuriyetin mirasını toplu anlatan ve gelecek kuşaklara bir vizyon çizen gezici bir TIR olacak. Çocuklarımızın gelecek kuşaklara en iyi şekilde hazırlanması için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Çocuklarımızın sanatsal sportif yetenekleri başta olmak üzere yeteneklerini küçük yaştan itibaren yönlendirmek için meslek liselerimizi sanat liselerimizi tematik hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz" dedi.

ROBOTLA SOHBET ETTİ

Bakan Tekin, daha sonra TIR'ı inceleyerek hazırlanan içerikleri izledi. Etkinlik alanında bulunan robotla da sohbet eden Bakan Yusuf Tekin alandan ayrıldı.