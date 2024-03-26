Türk Mitolojisinde Ejderha İsimleri - Dede Korkut Masallarında Geçen Ejderhaların Adları

Farsça kökenli bir kelime olan Ajdahak ya da Ajdaha kelimelerinden türetilerek Türkçeye giren ejderhanın anlamı evren olarak bilinir. Türk mitolojisinde Oğuz Kağan Destanı'nda, Dede Korkut masallarında ve çeşitli Türk işlemelerinde kendine yer bulmuştur. Türk mitolojisine ve destanlara ilgisi olanlar Türk mitolojisinde ejderha isimleri, Dede Korkut masallarında geçen ejderhanın adları nelerdir sorularının yanıtı ile yakından ilgilenirler.

Türk Mitolojisinde Ejderha İsimleri Nelerdir?

Türk mitolojisinde ejderha genellikle su, bolluk, yeniden doğuş gibi anlamlara gelir. Üstelik ejderhalar, Çin'de olduğu gibi Türklerin de hayvan takviminde yıl simgesi olarak yer alır. Türk mitolojisinde geçen başlıca ejderha isimleri ise aşağıdaki gibi sıralanır:

• Sangal

• Bükrek

• Celbegen

• Badraç

• Büke

Dede Korkut Masallarında Geçen Ejderhaların Adları Nelerdir?

Dede Korkut masalları, Oğuz Türklerinin bilinen en eski hikayelerinden biridir. Masallar, Türk halkının sosyal yaşam tarzını ve İslamiyet öncesi inançlarını anlatır. Bu nedenle önemli ahlak ve değerleri taşır. Dede Korkut masallarında geçen ejderha ise yedi başlıdır. Ulaş Oğlu Kazan adındaki bir asker, yedi başlı ejderha ile karşılaşır ve ejderhayı uyandırmak amacı ile ok atar. Uyanan ejderha asker Kazan'a saldırır ve Kazan, Allah'a yalvararak kurtuluş ister. Kazan için bir kaya oluşur ve Kazan, kalkanı ve mızrağı ile ejderha ile savaşır ve bu savaştan galip gelir.